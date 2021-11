Unterschleißheim: Überfall in Tankstelle – Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 17.11.2021, gegen 04:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle am Münchner Ring in Unterschleißheim. Dort bedrohte er die Angestellten, einen 26-Jährigen aus Oberschleißheim und einen 43-Jährigen aus Eching, mit einem spitzen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm dieses ausgehändigt worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen bislang ohne den gewünschten Erfolg. Die beiden Angestellten blieben unverletzte. Der Beuteschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, sprach Deutsch; er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzem Kapuzenpullover, schwarze Schuhe und weiße Tennissocken

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.