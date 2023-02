Untersendling: Einbruch in Supermarkt

Am Freitag, 24.02.2023, kam es gegen 21:30 Uhr zu einer Alarmauslösung in einem Supermarkt in Untersendling. Der alarmierte Angestellte der zuständigen Sicherheitsfirma konnte im Außenbereich keinen Veränderungen feststellen, wodurch es am Freitag zu keinen weiteren Maßnahmen kam.

Erst am Morgen des Samstag, 25.02.2023, stellte die Filialleiterin fest, dass ein Oberlichtfenster zum Büro der Filiale gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem dort befindlichen Tresor wurden die Tageseinnahmen von mehreren Tausend Bargeld entwendet. Dem unbekannten Täter gelang es mit der Beute zu entkommen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Albert-Roßhaupter-Straße, U-Bahnbereich Harras (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.