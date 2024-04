Vandalismus am Bahnsteig – Mehrere tausend Euro Schaden

Am S-Haltepunkt Niederroth, Landkreis Dachau, beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (4./5. April) am Bahnsteig mutwillig einen Fahrscheinautomaten. Schaden: mehrere tausend Euro.

Der Bundespolizei wurde gegen 2 Uhr am Freitagmorgen am S-Bahnhaltepunkt Niederroth, Markt Indersdorf, ein beschädigter Fahrkartenautomat gemeldet. Der Automat war in der Nacht oder den frühen Morgenstunden mutwillig beschädigt worden. Nachdem bislang unbekannte Täter den Fahrscheinautomaten zunächst mit roter Farbe besprüht hatten, waren anschließend entzündete Kohlen in das Fahrkartenauswurffenster gegeben worden. Hierdurch wurde der Automat stark beschädigt; Aufbruchsspuren waren nicht feststellbar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Bundespolizei bittet unter der Rufnummer 089/5155500 um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann zu den Tätern Auskunft geben?