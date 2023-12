Versuchter Wohnungseinbruch in Laim

Am Montag, 25.12.2023, gegen 20:00 Uhr, stellte eine 43-Jährige fest, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden war. Sie verständigte sofort den Notruf der Polizei.

Nach den ersten Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Wohnung, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Anschließend verließen sie ohne Tatbeute die Wohnung.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Perhamerstraße, Rapotostraße, Lutzstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.