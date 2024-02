Versuchter Wohnungseinbruch in Obergiesing

Am Mittwoch, 28.02.2024, zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in Obergiesing.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten der Wohnung vergeblich nach Diebesgut. Ein

Entwendungsschaden entstand daher nicht.

Die Wohnungsinhaber stellten den Einbruchsversuch bei ihrer Rückkehr durch Schäden

an der Wohnungseingangstür fest und verständigten unverzüglich die Polizei über den

Notruf 110.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Maikammerer Straße, Balanstraße und

Pfarrweg (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.