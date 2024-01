Von PKW überrollt – Kleinkind schwer verletzt

Am Samstag, 13.01.2024, gegen 08.10 Uhr, stellte ein 36-jähriger Niederländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland seinen Pkw VW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Biberger Straße ab. Im Fahrzeug befanden sich eine Frau und zwei Kinder.

Die Frau sowie die beiden Kinder stiegen aus, der Vater wollte das Fahrzeug umparken, um es an eine Ladesäule für Elektroautos anschließen zu können.

Dabei fuhr er vorwärts aus der Parklücke, das 1 ¾-jährige Kind lief gleichzeitig von der rechten Fahrzeugseite vor die Fahrzeugfront und geriet unter das anfahrende Fahrzeug.

Dabei wurde das Kind schwer verletzt. Es wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei München.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.