Warnstreik in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen am 13.02.2025 in München

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft die Beschäftigten der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen in München am 13. Februar 2025 zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

„Die Arbeitgeber haben in der ersten Verhandlungsrunde am 24. Januar kein Angebot vorgelegt. Wir werden den Druck nun bis zur zweiten Verhandlungsrunde am 17. und 18. Februar spürbar erhöhen. Die Beschäftigten in den Kinderbetreuungseinrichtungen leisten eine essenzielle gesellschaftliche Arbeit. Sie verdienen angemessene Löhne, mehr Entlastung und echte Wertschätzung“, erklärt Claudia Weber, Geschäftsführerin von ver.di München.

Forderungen von ver.di:

acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr

höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Praktikumsentgelte um 200 Euro monatlich

drei zusätzliche freie Tage zur Entlastung der Beschäftigten

ein „Meine-Zeit-Konto“ für mehr Flexibilität

„Nur mit guten Arbeitsbedingungen und fairen Löhnen können wir dem Personalmangel entgegenwirken. Die Beschäftigten arbeiten durch steigende Anforderungen und viele unbesetzte Stellen am Limit. Der öffentliche Dienst muss wieder attraktiv werden“, so Weber weiter.

Betroffene Einrichtungen in München: