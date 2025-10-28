Weihnachtsdorf in der Residenz – 17.11. bis 22.12.2025

Vom 17. November bis 22. Dezember 2025 lädt das Weihnachtsdorf in der Residenz München wieder zu einer zauberhaften Reise in die Adventszeit ein. Täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr öffnet sich im festlich geschmückten Kaiserhof das Tor zu einer kleinen, glitzernden Weihnachtswelt – erfüllt vom Duft nach Glühwein, Bratäpfeln und frisch gerösteten Mandeln. Nur am Totensonntag, den 23. November, bleibt der Markt still, bevor er bis zum 22. Dezember, dem letzten Markttag, seine Besucher noch einmal bis 20.00 Uhr willkommen heißt.

Die feierliche Eröffnung findet am Montag, den 17. November, statt. Ab 14.00 Uhr öffnet das Weihnachtsdorf seine Pforten, und um 16.00 Uhr wird im Herzen des Dorfes offiziell in die schönste Zeit des Jahres gestartet – mit Lichtern, Musik und strahlenden Gesichtern.

Was das Weihnachtsdorf so besonders macht, ist die Liebe zum Detail. Hier entstehen noch echte Handwerkskunst und Tradition: altbayerische Krippen, kunstvolle Krippenfiguren und Räuchermännchen werden direkt vor Ort gefertigt. Zwischen den duftenden Holzhütten gibt es unzählige liebevoll gestaltete Geschenke zu entdecken – kleine Kostbarkeiten, die das Herz erwärmen.

Auch für den Gaumen ist gesorgt: Ob herzhafte Schmankerl, feine vegetarische Gerichte oder süße Verführungen – im Weihnachtsdorf wird jeder fündig. Dazu gibt’s heißen Glühwein in vielen Sorten, hausgemachten Eierpunsch und andere wärmende Getränke, die die Kälte vergessen lassen.

Für leuchtende Kinderaugen sorgt der Nikolaus, der am Freitag, den 5. Dezember, und am Samstag, den 6. Dezember, jeweils um 17.00 Uhr, zu Besuch kommt. Mit seinem Sack voller kleiner Geschenke verbreitet er Freude bei den jüngsten Gästen – solange der Vorrat reicht.

Doch der Advent ist nicht nur eine Zeit des Genießens, sondern auch des Gebens. Deshalb stellt das Weihnachtsdorf wieder eine Hütte für das Kinderhospiz zur Verfügung. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf kommt dem guten Zweck zugute. In der Kirche wartet außerdem eine Spendenbox für die Klinikclowns, die mit ihrem Lachen Hoffnung schenken – eine schöne Gelegenheit, ein wenig Wärme weiterzugeben.

Ein ganz besonderer Ort ist der Märchenwald – ein Highlight für die ganze Familie. Zwischen verschneiten Bäumchen und glitzernden Lichtern erwachen vertraute Märchenfiguren zum Leben. Die detailreich gestalteten Szenen entführen kleine und große Besucher in eine Welt voller Fantasie. Und natürlich darf auch der sprechende Elch nicht fehlen, der schon viele Kinderherzen erobert hat. Der Eintritt ist frei.

Zum Abschluss, am Montag, den 22. Dezember, heißt es dann: Christbaum verschenken! Ab 11.00 Uhr dürfen alle Besucher die wunderschön geschmückten Bäume, die das Weihnachtsdorf so festlich erstrahlen ließen, kostenlos mit nach Hause nehmen – ein Stück Weihnachtszauber für das eigene Wohnzimmer.

Das Weihnachtsdorf in der Residenz ist mehr als ein Markt – es ist ein Ort voller Herz, Tradition und festlicher Freude, an dem man für einen Moment den Trubel der Stadt vergisst und die Magie der Weihnachtszeit spürt.

Mehr unter: www.dasweihnachtsdorf.de