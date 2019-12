Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg 2019 – Was für eine zauberhafte Atmosphäre: Da wären die wärmenden Lagerfeuer und die tausenden Lichter am Schloss und an den Ständen… Und huscht da nicht der Wolf in Großmutters Nachtgewand gekleidet den Weg entlang? Und dort schüttelt Frau Holle ihre Betten auf und lässt Hunderte Schneeflocken durch die Luft stieben! Ob die mächtige Bohnenranke auf dem Schlosshof wirklich ins Land der Riesen führt? Mehr>>

