Weihnachtsmarkt-Auftakt in München: Winterworld Motorworld öffnet am 7. November

Größere Chalets, größte Weihnachtspyramide Münchens, weltgrößter sprechender Elch und Christbaumverkauf aus nachhaltigem Anbau



München, 29. Oktober 2025. Am 7. November geht’s los: Die Winterworld der Motorworld in München-Freimann eröffnet unter dem Motto „Driving Home for Christmas“ – und macht damit den Auftakt in die Münchner Weihnachtsmarktsaison. Bis zum 28. Dezember 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher eine einzigartige Mischung aus festlicher Atmosphäre, nostalgischem Charme und spektakulären Highlights. Mit neuen Attraktionen und erweiterten Angeboten wird die Winterworld dieses Mal noch größer, funkelnder und vielfältiger. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei.

Neue stimmungsvolle Treffpunkte sind die Motorworld Karussell-DrehBar, die mit winterlichen Drinks und nostalgischem Flair zum Verweilen einlädt sowie die größte Weihnachtspyramide Münchens, die mit ihren vier drehbaren Elementen und einer imposanten Höhe von 16,5 Metern ein echter Blickfang ist. Ein neues Highlight ist der weltweit größte, lippensynchron sprechende Elch, der mit seinen 2,30 Metern Höhe und vier Metern Länge Groß und Klein beeindruckt und für schmunzelnde Gesichter sorgt.



Zu den Klassikern – der Schlittschuhbahn, dem historischen Kinderkarussell und dem Riesenrad – kommt in diesem Jahr noch eine Kindereisenbahn für die jüngsten Gäste hinzu. Auch die Eisstockbahn wurde optimiert: Sie ist um fünf Meter verlängert und misst nun 12,5 Meter – für noch mehr Spielspaß.

Christbaumverkauf und stimmungsvolles Programm



Nachhaltig zeigt sich der Christbaumverkauf, der erstmals stattfindet und ausschließlich Bäume aus regionalem ökologischem Landbau anbietet. Für Abwechslung sorgt ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Künstlern, Themen-DJ-Abenden, traditioneller Blasmusik, Kinderschminken und faszinierenden Perchten.



Größere Motorworld Alm, verschiedene Chalets und Kuschelhütten



Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Stimmung verspricht die vergrößerte MOTORWORLD ALM by Meckatzer. Die urige und zugleich stilvolle Almhütte hat Platz für bis zu 170 Personen und lässt sich exklusiv buchen; es gibt aber auch die Möglichkeit, einzelne Tische zu reservieren und à la carte zu speisen oder auch spontan bei einem Winterworld-Besuch einzukehren. Neu in diesem Jahr ist der Adventsbrunch, mit dem man an jedem Adventssonntag von 10 bis 14 Uhr kulinarisch in den Sonntag starten kann.

Im weihnachtlich-traditionellen Wintervillage gibt es neue, unterschiedlich große Chalets, die Platz für 20, 40 oder bis zu 55 Personen bieten. Die gemütlichen Hütten sind beheizt, mit einer Serviceklingel ausgestattet und warten mit einer neuen Speisekarte auf. Sie können sowohl als Arrangement als auch einzeln gebucht werden, zum Beispiel von Unternehmen, Freunden oder Familien, für Weihnachts- oder Geburtstagsfeiern, bei Verfügbarkeit auch spontan. Optisch zeigt sich das Wintervillage dieses Jahr noch beeindruckender: Ein riesiges Lichternetz taucht es in ein funkelndes Meer aus Licht.



Direkt am alten Eisenbahnwaggon mit der Bühne können zudem Kuschelhütten für bis zu zehn Personen gemietet werden. Die musikalischen Highlights und die Weihnachtsmarktatmosphäre lassen sich von hier aus wunderbar erleben, denn die Hütten sind nach vorne hin offen. Sie sind indirekt beheizt und verfügen über einen Getränkeservice.

Weihnachtswerkstatt & Kindertag am Mittwoch



Die Winterworld bietet alles, was Kindern an Weihnachten besonders viel Freude macht: Glitzern und Funkeln so weit das Auge reicht und die Möglichkeit, den Weihnachtsmann zu treffen. Dies findet täglich in der neuen Weihnachtswerkstatt statt, welche dieses Jahr in einer Almhütte angesiedelt und festlich dekoriert ist. Kinder können dem Weihnachtsmann hier jeweils von 17:30 bis 18:15 Uhr und von 18:30 bis 19:15 Uhr ihre Wünsche ins Ohr flüstern, Wunschzettel abgeben, Gedichte aufsagen oder gemeinsam singen. Jeden Mittwoch finden in der Winterworld spezielle Kindertage statt, die mit besonders günstigen Tarifen für weihnachtliche Magie sorgen.

Weihnachtlich-bunte kulinarische Vielfalt und Kunsthandwerk



Der klassische Glühwein ist in der Winterworld Motorworld genauso zuhause wie Bowlen, warme Cocktails, heiße Schokolade oder Kinderpunsch. Wer es herzhaft mag, kommt bei Pommes, Bratwurst, Spätzle-Spezialitäten und Co. auf seine Kosten. Für alle „Süßen“ gibt es unter anderem Crêpes, Baumstriezel, Milchreis, Langos und Churros sowie Crumble mit Zimt, Zwetschgen, Marillen oder Birnen. Zudem gibt es kulinarische Angebote wie Gözleme, Fondue, Corn in a Cup und Kartoffelspeisen sowie Marronen oder auch deftigen Kaiserschmarrn mit Gemüse und Dip. Neu ist die Amerikanische Hütte mit Smash Burger, verschiedenen Sorten French Fries sowie selbstgemachter amerikanischer Limonade und Ice Tea.

Neben der kulinarischen Vielfalt erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der Winterworld eine vielfältige Auswahl an liebevoll gestaltetem Kunsthandwerk: von hochwertigem, teils handgeblasenem Christbaumschmuck über handgezeichnete Illustrationen mit humorvollen Sprüchen bis hin zu festlicher Weihnachtsdekoration. Ergänzt wird das Angebot durch individuell gefertigten Schmuck, kuschelige Mützen, Handschuhe und Ohrwärmer für Kinder und viele weitere Geschenkideen, die zum Stöbern und Staunen einladen.Insgesamt sind über 30 Stände und Schausteller vor Ort, von denen die meisten aus München stammen.

Die Öffnungszeiten der Winterworld Motorworld vom 7. November bis zum 28. Dezember 2025:



Dienstag bis Donnerstag: 13:00 bis 22:00 Uhr



Freitag und Samstag: 12:00 bis 23:00 Uhr



Sonntag und Feiertag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr



Montag: Ruhetag



Bitte beachten: Volkstrauertag (16. Nov), Buß- und Bettag (19. Nov), Totensonntag (23. Nov) und Heiligabend (24. Dez) ist der Markt geschlossen.



Gut zu wissen: Das neue Parkhaus der Motorworld München bietet ausreichend Parkplätze; zudem ist die automobile Erlebniswelt mit der U-Bahn 6, Haltestelle Freimann, zu erreichen. Realisiert wird die Winterworld Motorworld in Kooperation mit Charles Blume Events. Weitere Informationen auf www.winterworld-motorworld.de.