Weiterhin Einschränkungen: Der MVV zur aktuellen Lage

Die Auswirkungen der Schneefälle und die aktuellen Straßenverhältnisse führen weiterhin zu Einschränkungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt auf unserer Homepage www.mvv-muenchen.de oder in der MVV-App über die geplante Fahrt zu informieren. Die Fahrplanmedien sowie die Webseiten der jeweiligen Verkehrsunternehmen werden laufend aktualisiert.

RegionalBus-Verkehr:

Die Verkehrsunternehmen im RegionalBus-Verkehr versuchen, den Busbetrieb in den MVV-Verbundlandkreisen am Montagmorgen regulär aufzunehmen. Wo dies aufgrund von nicht geräumten Nebenstraßen und zugeschneiten Haltestellen noch nicht möglich ist, sind kurzfristige Verspätungen und Ausfälle auf einzelnen Linien leider unvermeidbar. Der Landkreis Starnberg hat für Montag, 4.12.23, den Ausfall des Präsenzunterrichts an Schulen bekanntgegeben. Die Buslinien im Landkreis Starnberg verkehren deshalb größtenteils nach dem Ferienfahrplan.



Bei der MVG fahren die Busse heute wieder auf allen Linien. Witterungsbedingt kommt es immer wieder zu Verspätungen. Das Ein- und Aussteigen ist wegen des Schnees am Straßenrand an einigen Haltestellen noch nicht oder nur erschwert möglich. Die Trambahn ist noch nicht in Betrieb, die Räumungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Bei der U-Bahn konnte die Linie U6 heute ab 17 Uhr den Betrieb auf dem seit Samstag gesperrten Abschnitt Alte Heide – Garching-Forschungszentrum wieder aufnehmen. Zu Beginn und auch am Montagmorgen wird es noch zu Unregelmäßigkeiten und Verspätungen kommen, da die Züge zunächst nur mit verminderter Geschwindigkeit fahren können. Laufend aktualisierte Infos zur Lage bei U-Bahn, Bus und Tram in München unter www.mvg.de

Bahnverkehr/S-Bahn:

Aufgrund von Wintereinbruch kommt es im Süden bis mindestens Montag zu Verspätungen und Zugausfällen. Gegenwärtig ist der Großraum München Hbf nur stark eingeschränkt anfahrbar. Es verkehren daher aktuell nur wenige Fernverkehrszüge von und nach München. Aktuelle Informationen der Deutschen Bahn und Informationen zur Lage bei der S-Bahn..

Regionalbahn: Witterungsbedingt kann es weiterhin zu starken Einschränkungen kommen, bitte beachten Sie die Aktualisierungen zu den jeweiligen Verbindungen.

Alle Aktualisierungen werden laufend in die Fahrplanmedien aufgenommen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG und die Deutsche Bahn sorgen zuverlässig für Echtzeitdaten, sodass die Fahrgastinformation größtenteils möglich ist.