Weltschlaganfalltag: Experten informieren am Pasinger Marienplatz

Zum Weltschlaganfalltag am Dienstag, 29. Oktober, lädt das Team der Neurologie des Helios Klinikums München West zu einem Informationsstand am Pasinger Marienplatz: Von 13 bis 16 Uhr klären die Fachärztinnen und Fachärzte über Risiken, Symptome und Vorbeugung des Schlaganfalls auf.

Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, persönliche Gespräche mit den Experten zu führen und sich über individuelle Risikofaktoren zu informieren. Darüber hinaus werden Tipps zur Vorbeugung gegeben und Fragen rund um das Thema Schlaganfall beantwortet.

Wie man einen Schlaganfall erkennt

Ein Schlaganfall kann jeden treffen und erfordert sofortige medizinische Hilfe. Die wichtigsten Warnzeichen sind: plötzliche Lähmung oder Schwäche einer Körperseite, zum Beispiel ein hängender Mundwinkel oder ein plötzlich gelähmter Arm. Aber auch Sprach- und Sehstörungen, Schwindel und Gleichgewichtsstörungen sowie plötzlich auftretende starke Kopfschmerzen sind alarmierende Symptome – bei denen man nicht zögern und den Notruf 112 wählen sollte.

Überregionale Stroke Unit im Helios Klinikum München West

Als überregionale Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) bietet das Helios Klinikum München West eine spezialisierte Versorgung rund um die Uhr. Ein Team aus erfahrenen Fachärzten und speziell geschultem Pflegepersonal steht bereit, um die Patientinnen und Patienten mit modernsten diagnostischen und therapeutischen Verfahren zu behandeln.

Mit jährlich über 1.000 Schlaganfallpatienten leistet das Helios Klinikum München West einen wichtigen Beitrag zur Schlaganfallversorgung in München und Umgebung. Durch die kontinuierliche Überwachung der Körperfunktionen und den schnellen Beginn von Rehabilitationsmaßnahmen kann das Risiko bleibender Schäden minimiert und die Genesung unterstützt werden.

