Wenn die Stadt lacht: Faschingszug der Damischen Ritter erobert München

Bunter, fröhlicher und grenzenloser hätte sich München am Sonntag, den 8. Februar 2026, kaum zeigen können: Der 19. Faschingszug der Damischen Ritter verwandelte die Innenstadt in eine große Bühne der Lebensfreude. Unter dem Motto „Der Zug hat keine Grenzen“ zog ein farbenprächtiger Lindwurm aus fantasievoll gestalteten Wagen, Musik- und Tanzgruppen sowie unzähligen kreativ kostümierten Narren durch die Straßen – begleitet von tausenden begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern.

Pünktlich um 13:13 Uhr setzte sich der Zug an der Frauenstraße auf Höhe des Viktualienmarkts in Bewegung. Über die Schrannenhalle, vorbei am Altheimer Eck und durch die dicht gesäumte Fußgängerzone zeigte sich München von seiner ausgelassensten Seite. Die Grenzen zwischen Aktiven und Publikum verschwammen dabei völlig: Es wurde getanzt, gelacht, mitgesungen und geschunkelt – Fasching zum Mitmachen, ganz im Sinne der Damischen Ritter.

Ein besonderes Highlight war der Wagen der Damischen Ritter selbst, auf dem auch Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl mitfuhr und das närrische Treiben sichtbar genoss. Ihr Mitwirken unterstrich einmal mehr die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung dieses Faschingszugs, der längst weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlt.

Der krönende Abschluss erwartete die Narren am Marienplatz: Gemeinsam mit den Freunden der Narrhalla wurde das Herz Münchens zur großen Open-Air-Faschingsparty. Zwischen Musik, Gelächter und ausgelassener Stimmung feierten Jung und Alt eine „narrische Gaudi“, wie sie nur der Münchner Fasching hervorbringen kann.

Der 19. Faschingszug der Damischen Ritter hat eindrucksvoll bewiesen: Dieser Umzug kennt keine Grenzen – weder zwischen Menschen noch zwischen Tradition und Moderne. Ein Fest der Vielfalt, des Humors und der Lebensfreude, das den Münchner Fasching einmal mehr zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hat. 🎭🥳