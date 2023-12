Westpark: Neue Wirte für das Wirtshaus „Am Rosengarten“

Liliane Tschutschenthaler und Susanna Mair übernehmen das Wirtshaus am Rosengarten. Der Eröffnungstermin wird voraussichtlich im März 2024 sein.

„Der Rosengarten im Westpark ist eine der Anlaufstellen im Münchner Westen, mit seinem aus der Paulaner Werbung bekannten Biergarten. Wir freuen uns, dass wir mit Liliane Tschurtschenthaler, Susanna Mair und ihrem Team erfahrene Wirte für diese tolle Gaststätte gewinnen konnten. Mit der Familie Tschurtschenthaler und Paulaner besteht schon länger eine Verbindung, als sie erfolgreich das La Bruschetta in der Nymphenburgerstr. führten. Sie haben uns sofort mit ihrem Konzept überzeugt“, so Andreas Steinfatt.

Am Rosengarten wird sein…

eine Gastronomie bestehend aus Restaurant mit Terrasse und Veranstaltungsräumen sowie einem dazugehörigen Biergarten mit 2.500 Plätzen – welche zum 1. März 2024 neu eröffnen wird.

Im traditionellen Münchner Biergarten werden Gäste mit traditionellen Münchner Deli-katessen wie Münchner Leberkäse, Fleischpflanzerl, Hendl vom Grill und Steckerlfisch verwöhnt. Ergänzt wird dies durch klassische bayrische Angebote wie Obatzda, Brat-würstel, Currywurst sowie süße Speisen wie frische Auszogne, hausgemachte Kuchen und Eis am Stiel. Für den modernen Gaumen gibt es zudem umweltbewusste und nachhaltige Optionen wie vegetarische Wraps und frische Salatboxen.

Das Restaurant, das Tradition und Moderne in einem Alpenländisch-mediterranen Gastronomieangebot vereint, bietet ein attraktives Angebot für alle Altersklassen, für Events und Veranstaltungen, für private Kunden und Unternehmen.

Aktuelle Gastronomie und ehemalige Gastronomien

Die Gründungsidee für „Am Rosengarten“ entstand durch die umfangreiche Erfahrung der beiden Gründerinnen im Hospitality Management, die aus der leitenden Tätigkeit im Familienunternehmen „Waldhaus Gruppe“ hervorgeht. Dieses Unternehmen be-treibt verschiedene gastronomische Standorte sowie institutionelles Catering, einschließlich Waldhaus Deininger Weiher, Waldhaus zur alten Tram und Waldhaus Catering. Früher gehörte dazu auch La Bruschetta, die erfolgreich an einen Nachfolger veräußert wurde. Jeder dieser Standorte zeichnet sich durch die Alpenländische Kü-che und die Südtiroler Gastfreundschaft aus.

Vor der Eröffnung von „Am Rosengarten“

Der Wunsch, ein neues Gastronomieobjekt in der Stadt München zu eröffnen, das sich durch sein einzigartiges Profil auszeichnet, wurde Schritt für Schritt umgesetzt. Die Hauptantriebsfaktoren für diese Idee waren das gesteigerte Umweltbewusstsein der Gäste, die Orte in der Nähe ihrer Wohnungen bevorzugen, und der Trend zur lokalen Erholung. Die Kriterien für den neuen Standort waren ein großer Biergarten und Res-taurant, eine Lage mitten in der Stadt, die jedoch grün und am Wasser gelegen ist, und ein nachhaltiges Erlebnispotential für die Gäste.

Das Objekt wird aktuell, vor der Eröffnung im März 2024, in Zusammenarbeit mit der Paulaner Brauerei umfassend saniert.

Angebote & Leistungen

Die Gastronomie „Am Rosengarten“ bietet inmitten des Münchner Westparks einen malerischen Biergarten direkt am See und neben den Rosenbeeten. Mit einem Fas-sungsvermögen von 2500 Plätzen ermöglicht der Biergarten seinen Gästen eine einmalige Sicht auf den Park, die Rosenbeete und den See, der von Wildwasservögeln bevölkert wird. Die Gäste können traditionelle Münchner Biergartenschmankerl und Brotzeiten genießen, begleitet vom regionaltypischen Paulaner Bier. Der Biergarten ist mit verschiedenen Angeboten ausgestattet, darunter ein Kiosk mit Schankfläche, warme und kalte Küche mit bemannter Ausgabestation, Selbstbedienungstheken mit intelligenten Kühlschränken, eine Eisstation, Brezenbackstation und Steckerlfischstation.

Zusätzlich zum Biergarten betreibt das Unternehmen auch ein Restaurant, das seinen Gästen eine Mischung aus herzlicher Gastfreundschaft, bewährter Haus-Tradition und kreativer Alpenländischer Küche mit einer Südtiroler Note bietet. Das Restaurant ver-fügt über 180 Innenplätze und bietet Veranstaltungsmöglichkeiten mit derselben Kapazität. Für diejenigen, die im Freien speisen möchten, gibt es eine Terrasse mit 200 Außenplätzen. Eine zusätzliche Attraktion ist die Pizza-Station, die abends geöffnet ist und sowohl Sitzplätze als auch Take-away-Optionen bietet. Insgesamt stellt „Am Rosengarten“ ein vielfältiges Gastronomieangebot für Einheimische und Besucher in München dar.

Gerichte & Spezialitäten

„Am Rosengarten“ präsentiert eine vielseitige Gastronomiepalette, die sich sowohl durch traditionelle als auch durch moderne Einflüsse auszeichnet. Im Biergarten wer-den Gäste mit traditionellen Münchner Delikatessen wie Münchner Leberkäse, Fleischpflanzerl, Hendl vom Grill und Steckerlfisch verwöhnt. Ergänzt wird dies durch klassische bayrische Angebote wie Obatzda, Bratwürstel, Currywurst sowie süße Speisen wie frische Auszogne, hausgemachte Kuchen und Eis am Stiel. Für den modernen Gaumen gibt es zudem umweltbewusste und nachhaltige Optionen wie vegetarische Wraps und frische Salatboxen.

Das Restaurant hingegen zeichnet sich durch seine alpenländische Küche mit medi-terranem Flair aus. Hier wird der Fokus auf Frische und Regionalität gelegt, was sich in handwerklich zubereiteten Gerichten wie Vorspeisen, Suppen, hochwertigen Fleischgerichten und frischen Fischen widerspiegelt. Besonders hervorzuheben sind die Südtiroler Nockentrilogie, garniert mit geschmolzener Butter und Grana Padano, sowie die frischen Pizzen aus der Südtiroler Pizzeria.

Zum Trinken bietet „Am Rosengarten“ eine Vielzahl von Getränken an, darunter alle Paulaner-Biere, eine handverlesene Weinauswahl und spezielle Café Vergnano Kaf-feespezialitäten. Ein besonderes Highlight ist der Hugo mit selbstgemachtem Holundersirup, der aus selbstgepflückten Blüten nach eigenem Rezept zubereitet wird.

Mehrwerte & Zusatzleistungen

„Am Rosengarten“ bietet nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch ideale Räumlichkeiten für verschiedenste Veranstaltungen. Mit einem beeindruckenden Blick auf den Rosengarten sind die Veranstaltungsräume perfekt für private Feste, insbe-sondere Hochzeiten, sowie für geschäftliche Anlässe wie Teamevents, Workshops und Firmenveranstaltungen geeignet. Die zentrale Lage in München, kombiniert mit der umgebenden grünen Natur, schafft eine Atmosphäre, die sowohl produktivitäts-schaffend als auch wohltuend ist. Für lokale Unternehmen und Familien bietet „Am Rosengarten“ optimale Voraussetzungen für Veranstaltungen jeglicher Art, sei es Fir-menevents, Workshops, Kommunionen, Geburtstage oder Abschlussfeiern.

Darüber hinaus erweitert „Am Rosengarten“ sein Angebot durch einen Catering-Service außer Haus.

Strategischer Partner & Produktbezug

Der zentrale strategische Partner für „Am Rosengarten“ ist die Paulaner Brauerei, die aufgrund des Pachtvertrags als Hauptlieferant für Biere und alkoholfreie Getränke fungiert. Neben der Paulaner Brauerei arbeitet „Am Rosengarten“ mit einer Vielzahl von Lieferanten zusammen, um eine breite Palette von Produkten und Serviceleistungen sicherzustellen. Diese Lieferanten sind sorgfältig ausgewählt, um die Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards von „Am Rosengarten“ zu erfüllen.

Unternehmerinnenprofil

Die Gründerinnen und Geschäftsführerinnen des Unternehmens sind Frau Liliane Tschurtschenthaler und Frau Susanna Mair. Liliane Tschurtschenthaler ist erfahrene Diplombetriebswirtin und Juristin mit einem Hintergrund im Aufbau von Gastronomie-betrieben seit 1996, während Susanna Mair als Leiterin der Buchhaltung im Familienunternehmen „Waldhaus Gruppe“ tätig ist und somit über ein großes betriebs-wirtschaftliches Know-how verfügt.

Dank ihrer umfangreichen Erfahrung als Diplombetriebswirtin und Juristin bringt Liliane Tschurtschenthaler eine Kombination aus akademischem Wissen und praktischem Geschäftssinn in das Unternehmen „Am Rosengarten“ ein. Ihre internationale Lauf-bahn begann in technischen Dienstleistungen und Unternehmensberatungen mit weltweiten Projekten. Parallel dazu unterstützte sie ihren Mann bei der Gründung des Familienunternehmens, das ein Restaurant, ein Hotel und ein Café umfasst, und spä-ter beim Aufbau der Standorte der Waldhaus Gruppe. Darüber hinaus gründete sie vor 23 Jahren ein frauengeführtes Unternehmen, das sich auf Unternehmens- und Perso-nalberatung spezialisiert hat und am Markt sehr etabliert ist. Als Mentorin und Investorin unterstützt sie darüber hinaus andere Frauenunternehmen. Seit 2016 kon-zentriert sie sich verstärkt auf den Ausbau des Familienunternehmens und gründet nun zusammen mit ihrer Schwägerin Susanna Mair die Amrowa BetriebsGmbH.

Mit ihrer Akribie und ihrem betriebswirtschaftlichen Know-how hat Susanna Mair we-sentlich zum Erfolg der Waldhaus Gruppe beigetragen und ist somit eine wertvolle Besetzung für das Management von „Am Rosengarten“. Die Südtirolerin zog 2012 nach München Strasslach, um in das Familienunternehmen einzusteigen. Zuvor arbeitete sie über ein Jahrzehnt als persönliche Assistentin der Geschäftsleitung in einer Rechtsanwaltskanzlei in Meran. Mit ihrem betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat sie sich zur Leiterin der Buchhaltung hochgearbeitet und spielte eine Schlüsselrolle beim Ausbau des Unternehmens. Jetzt, mit der Gründung der Amrowa BetriebsGmbH, macht sie den Schritt in die Selbstständigkeit als Co-Leiterin ihrer eigenen Unternehmung.

Mission

Die Mission ist, authentisches Münchner Flair mit alpenländischer Küche zu kombinie-ren, und durch nachhaltige und regionale Ansätze jedem Gast ein unvergessliches Gastronomieerlebnis in der Natur zu bieten. Die Südtiroler Gastfreundschaft orches-triert das Vorhaben.

Vision

Die Vision ist, als Vorreiter für nachhaltige Vor-Ort-Gastronomie in München zu gelten und sowohl Einheimische als auch Gäste aus der ganzen Welt anzuziehen, die ein authentisches kulinarisches Erlebnis suchen.

Standort des Unternehmens

Die Gastronomie Am Rosengarten befindet sich in einer erstklassigen Lage im Herzen von München, genauer im Westpark. Dieser Standort bietet nicht nur einen hohen Be-kanntheitsgrad, sondern auch zahlreiche strategische Vorteile. Der Westpark, als ein Ausflugsziel, bietet Erholung in der Stadt und zieht dadurch viele Besucher an.