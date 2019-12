Wettkampf-Feeling in der Stadt und auf der Piste: Winterliche Sport-Events in Garmisch-Partenkirchen

Ein Winter voller Highlights: Garmisch-Partenkirchen bietet während der Winterferien außergewöhnliche Events für Sportbegeisterte, die Wettkampfatmosphäre hautnah erleben möchten.

Mittendrin statt nur dabei: City-Biathlon in Garmisch-Partenkirchen

Am 29. Dezember 2019 findet zum 24. Mal der traditionelle City-Biathlon in Garmisch-Partenkirchen statt. Dabei können Besucher Wintersport-Champions hautnah erleben: Die mit Schnee bedeckten Straßen des Stadtzentrums dienen als Arena für die Weltelite des Biathlons. Begleitet vom Jubel der Zuschauer laufen die Athleten zwischen Richard-Strauss-Platz und dem Bischoffseck zum Schießstand. In diesem Jahr treten unter anderem der amtierende Weltmeister Dominik Windisch und der deutsche Spitzen-Biathlet Johannes Kühn beim Sprint durch die Fußgängerzone an. Vorab beweisen Nachwuchstalente beim Junioren-Rennen ihr Können. Der Wettkampf lockt jedes Jahr tausende Biathlon-Begeisterte nach Garmisch-Partenkirchen und lädt dazu ein, gemeinsam mit den Sportlern Gänsehautmomente vor einzigartiger Kulisse zu erleben. Beginn des City-Biathlons ist um 15:30 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.

Pistengaudi zum Mitfiebern beim traditionellen Hornschlittenrennen

Ursprünglich galt der Hornschlitten als Arbeits- und Transportgerät während der Winterzeit. Heute dient er hauptsächlich dem winterlichen Pistenvergnügen. Traditionell findet jedes Jahr am Dreikönigstag die Bayerische Meisterschaft im Hornschlittenrennen in Garmisch-Partenkirchen statt. Am 6. Januar 2020 starten mutige Schlittenfahrer an der Partnachklamm und sausen die über einen Kilometer lange Rennstrecke hinab. Bis zur Ziellinie beim Vereinsheim des Hornschlittenvereins in Partenkirchen fahren die Viererteams 160 Höhenmeter abwärts und beschleunigen dabei auf bis zu 100 Stundenkilometer. Die rasante Fahrt verspricht den Zuschauern eine actionreiche Gaudi zum Mitfiebern. Das Hornschlittenrennen 2020 startet um 12:30 Uhr, Einlass ist in der Nähe des Olympia-Skistadions in Richtung Partnachklamm. Der Eintritt für Kinder ist kostenfrei, Jugendliche und Erwachsene erhalten Tickets für 5 bzw. 8 Euro.

Weitere Informationen unter: www.gapa.de/de/GaPa-vor-Ort/Garmisch-Partenkirchen/Veranstaltungshighlights

