Wieder auf dem Tollwood Sommerfestival: Die FassBar mit Folk-Garden

Unter dem Motto „Klar zur Wende“ findet von 16. Juni bis 17. Juli 2022 das Tollwood

Sommerfestival im Olympia Park Süd statt. Die FassBar liegt auf dem Tollwood-Gelände zwischen Musik-Arena und Half Moon Bar. Genießer kommen hier auf ihre Kosten: Die FassBar bietet frisch gezapfte Fassbiere, leckere Cocktails und Longdrinks, eine Auswahl an hochwertigen Whisk(e)ys, Rums und Obstbränden sowie Kaffeespezialitäten und Erfrischungsgetränke.

Das besondere Schmankerl ist die FassBar-Musikbühne. Hier treten Münchens beste Folk-, Blues-,Rock-, Latin-, Country-Musiker und Singer-Songwriter auf. Jeden Tag spielt zwischen ungefähr 17:00 Uhr und 19:30 Uhr ein anderer akustischer Liveact – auch als Warm-Up für die Besucherinnen und Besucher des Tollwood Musik-Arena-Programms!

Live on stage:

Sheep Lost, Titus Waldenfels & Petra Lewi & Micha Reiserer, ENSEO, Ron Evans Group, Monaco Blues Saw Massacre, Erik & Otto, 3ee Deez, CLUAS vs. Flo „Die Feder“, Lost in a Bar, The Monks, The Kikis, Streetboys, Dame Bube Krass, Peace Rebel Radio feat. Stefan Erz, Sophie&Caro feat. Bob Eberl, Ballroom Busters, Trouble Boys, Disco, Baby!, John Barden Clan, Tom Hauser, Main Street People feat. Carolin Roth & Ecco DiLorenzo, Tom & Heiner für Ältern, Otto Göttlers DIATONIkS, TBM3, Chris Aron & The Croakers, Trio Lias, David Gaffney, Real Deal, Los Sopranos, Dr. Will & The Wizards, Jonathan Gordon & Band, Muddy What?

Fakten:

Veranstaltung: Tollwood Sommerfestival 2022

Name: FassBar

Datum: 16. Juni bis 17. Juli 2022

Ort: Olympiapark Süd, Spiridon-Louis-Ring, 80809 München

Öffnungszeiten: Mo-Fr 14:00-00:00 Uhr, Sa+So 11:00-00:00 Uhr

Spielzeit Livemusik: täglich zwischen ca. 17:00 Uhr und 19:30 Uhr

Eintritt: frei

Website: www.fassbar.info

www.tollwood.de