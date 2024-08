Wiedersehen macht Freu(n)de: Almabtrieb im Pitztal

Der Sommer ist vorbei, der Heimatstall ruft: Wenn das Vieh am Samstag, 7. September, die Weidegebiete am Hochzeiger verlässt, steht das Empfangskomitee schon bereit. Freunde, Verwandte und zahlreiche Urlaubsgäste empfangen die Hirten, die mit ihren Kühen und Pferden zurück ins Tal marschieren, unten im Dorfzentrum von Jerzens. Hier heißen die Bauern ihre vierbeinigen Sommerfrischler willkommen, während rundum wie jedes Jahr Volksstimmung herrscht – mit Blasmusik, regionalen Köstlichkeiten und gesellige Runden um die Biertische. Der Pitztaler Almabtrieb am Samstag und der Kirchtag in Jerzens am Sonntag: für viele Gäste längst ein fester Termin im Kalender und Anlass für einen Kurzurlaub am zweiten Septemberwochenende. www.pitztal.com