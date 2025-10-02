Wiesn-Courage-Preis 2025 – Bürgermeisterin Verena Dietl zeichnet Gewinner aus

Der Gewinner des Wiesn-Courage-Preises, der im Rahmen des Präventionsprojekts WiesnGentleman* vergeben wurde, ist gekürt! Unter allen Einsendungen war es die couragierte Geschichte von Michael S., die von der Jury ausgewählt wurde.

Die 3. Bürgermeisterin Verena Dietl kürte in Vertretung von Oberbürgermeister Dieter Reiter am heutigen Donnerstag den Sieger in der Käfer Wiesn-Schänke. Als Hauptpreis erhielt Michael ein Wiesn-Outfit von Angermaier X Distorted People.

Die Wiesn-Courage-Geschichte: Beherztes Eingreifen

Der Münchner Michael S. (33) bemerkte am vergangenen Donnerstag auf dem Heimweg nach der Wiesn eine Frau, die stark alkoholisiert zu sein schien und kaum noch selbstständig gehen konnte. Gleichzeitig fiel ihm auf, dass zwei Männer sie aus nächster Nähe auffällig beobachteten. Aus Sorge um die Sicherheit der Frau griff Michael S. entschlossen ein. Er sprach sie an, stabilisierte sie und führte sie in eine sichere Richtung abseits der beobachtenden Männer. Anschließend brachte er sie zum nächstgelegenen Polizeibus und übergab sie dort den Einsatzkräften. Durch sein umsichtiges Handeln konnte Michael S. möglicherweise eine gefährliche Situation verhindern und dafür sorgen, dass die Frau in professionelle Betreuung kam.

Nicht wegschauen, sondern hinsehen

„Hinschauen und helfen, wenn jemand Unterstützung braucht, ist für mich selbstverständlich“, so Michael S. „Mir war es in der Situation einfach nur wichtig, dass die Frau in Sicherheit ist.“ Verena Dietl betonte: „Mich berührt es als Bürgermeisterin immer sehr, wenn es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die hinschauen. Gerade in diesen Zeiten ist wichtiger denn je, sich einzusetzen und zu engagieren.“ Für Dietl hat der Gewinner Michael S. eine Vorbildfunktion: „Ich hoffe, dass durch dieses couragierte Handeln auch andere genauso handeln. Dass sie nicht wegsehen, sondern hinsehen und sich Menschen in Not nicht selbst überlassen.“

Frederik Kronthaler, Vorstand von Condrobs, betonte die Bedeutung von Respekt und Zivilcourage: „Mit dem Präventionsprojekt WiesnGentleman* und dem Wiesn-Courage-Preis wollen wir mehr Menschen motivieren hinzuschauen und zu helfen. Respektvoller und verantwortungsvoller Umgang ist die Grundlage für ein gutes Miteinander. Zivilcourage zeigt sich oft in kleinen Momenten: wenn man aufmerksam bleibt, erkennt, dass jemand Hilfe braucht, und besonnen reagiert. Wer auf andere achtet, trägt dazu bei, dass die Wiesn für alle ein sicherer und friedlicher Ort bleibt.“ Genau dafür der Wiesn-Courage-Preis.

Glücklicher Wiesn-Courage-Preis-Gewinner

Gewinner Michael S. reagierte bescheiden: „Ich hätte nicht damit gerechnet, zu gewinnen. Wenn jemand offensichtlich Hilfe braucht, helfe ich – das ist für mich selbstverständlich. Über die Auszeichnung freue ich mich dennoch. Vielleicht ermutigt sie auch andere, Zivilcourage zu zeigen.“