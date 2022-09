Wiesn-Gottesdienst im Festzelt Marstall

Am Donnerstag, 22. September, 9.30 Uhr, findet im Festzelt Marstall der traditionelle Wiesn-Gottesdienst statt. Wiesngäste sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Vor der Heiligen Messe werden vier Kinder getauft, während der Messe feiert ein Schaustellerkind Erstkommunion.

Taufen und Erstkommunion

Die Heilige Taufen empfangen in diesem Jahr: Josephine Nocht (2 Jahre) von „Merkls Schmankerlhüttn“, Lilly Schneller (15 Monate) vom Imbissbetrieb „Fleckalm“, Moritz Konrad (3 Monate) vom Fahrgeschäft „Toboggan“ und Bonnie Heinen (17 Monate), deren Eltern mit einem Fischimbiss unterwegs sind. Ihre große Schwester Savenna Heinen (10 Jahre) empfängt an diesem Tag zum ersten Mal die Kommunion.

Der Gottesdienst

In diesem Jahr zelebriert Nationalseelsorger Pfarrer Sascha Ellinghaus, Leiter der katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, den Gottesdienst. Dabei wird auch aller verstorbenen Schausteller, Marktkaufleute und Wiesn-Wirte gedacht und es werden Für- bitten für den regionalen Schaustellerseelsorger für Schwaben und Oberbayern, Pater Dr. Paul Schäfersküpper, gesprochen, der am 31. Dezember letzten Jahres unerwartet verstarb.

Als Konzelebranten in der Heiligen Messe wirken Monsignore Pfarrer Manfred Simon, Regionalseelsorger für die katholische Circus- und Schaustellerseelsorge in der Region Mainz, und Regionalseelsorger Pfarrer Martin Fuchs mit. Als Vertreter der Circus- und Schaustellerseelsorge der Evangelischen Kirche in Deutschland spricht der Leiter Pfarrer Torsten Heinrich am Ende der Heiligen Messe ein Grußwort.

Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes gestalten das Bläserquartett „Kirchheimer Blech“ unter der Leitung von Anton Thoma sowie an der Orgel Bernhard Brosch, stellvertretender Diözesanmusikdirektor des Erzbistums München und Freising.