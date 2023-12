Winterlicher Tierpark Hellabrunn ab 09. Dezember 2023 wieder geöffnet

Ab Samstag, den 09. Dezember 2023 ist Hellabrunn wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Von vergangenem Wochenende bis einschließlich Freitag musste der Tierpark witterungsbedingt geschlossen bleiben. Nun sind die allermeisten Wege geräumt und die von der Schneelast herabgebrochenen oder gefährlichen Großäste wurden entfernt oder gesichert.

Aufgrund des massiven Wintereinbruchs am vergangenen Wochenende musste im Tierpark Hellabrunn in den vergangenen Tagen sehr viel geräumt werden – vor allem die rund 2300 Bäume sind durch den starken Schneefall in Mitleidenschaft gezogen worden. Viele kleinere und sehr große Äste oder sogar ganze Sträucher sind herabgestürzt oder wurden umgeknickt. Daher mussten Bäume und Äste an Besucherwegen und in Tieranlagen, teilweise mithilfe einer Hebebühne – gesichert oder entfernt werden. Zudem wurden die Besucherwege – knapp 15 Kilometer – geräumt, enteist und gestreut.

„Die vergangenen Tage waren sehr arbeitsintensive Tage, doch nun ist die Verkehrswegesicherheit wieder gewährleistet und ich bin froh, dass wir pünktlich zum Wochenende Hellabrunn wieder öffnen und Besucherinnen und Besucher dazu einladen können, unsere vielfältige Tierwelt in dieser sehr schönen, winterlichen Umgebung zu entdecken.“

Warme Kleidung und feste Schuhe sollte auf jeden Fall dabei sein, wenn man in den kommenden Tagen einen Besuch in Hellabrunn plant, schließlich können die Temperaturen in den Isarauen – zumindest gefühlt – noch ein paar Grad kälter als in der Innenstadt sein. Jedoch gibt es mit dem Urwaldhaus, dem Aquarium, dem Schildkrötenhaus und weiteren beheizten Häusern zahlreiche Möglichkeiten, sich zwischendurch auch etwas aufzuwärmen. Der Tierpark bittet alle Besucherinnen und Besucher, die geräumten Wege nicht zu verlassen und mögliche Wegabsperrungen auch zur eigenen Sicherheit zu respektieren.

Auch bei Schnee und Eis gibt es im Tierpark Hellabrunn zahlreiche Tierarten zu entdecken: Wölfe, Bisons, Eisbären oder Tiger sind mit ihrem dicken Winterfell bestens gewappnet für die winterliche Wetterlage und bewegen sich gerne im Schnee. Auch die Erdmännchen sind dank beheizter Felsenanlage draußen zu sehen. Andere Tiere, wie Elefanten oder Giraffen, können stundenweise auf die Außenanlagen, sind jedoch wie Gorillas, Schimpansen oder Riesenschildkröten natürlich auch in den Häusern zu sehen.

Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeisterin Verena Dietl sagt: „Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierparks für den außergewöhnlichen Einsatz in den vergangenen Tagen unter herausfordernderen Bedingungen mit sehr viel Schnee und Eis. Umso mehr freut es mich, dass Hellabrunn ab morgen wieder geöffnet hat und die beeindruckende und schöne Winterlandschaft für alle zugänglich ist.“