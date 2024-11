Winterstart im Zillertal – Ein Winterwunderland für Sportler und Genießer

Am 6. Dezember öffnen die Lifte und die Skisaison im Zillertal startet offiziell. Mit einer atemberaubenden Bergkulisse, hochmodernen Liftanlagen und vielfältigen Pistenangeboten bietet das Zillertal beste Bedingungen für Wintersportfans.

Dank der Höhenlage auf bis zu 3.250 Meter Seehöhe und den damit einhergehenden optimalen Pisten- und Schneeverhältnissen, ist das Skifahren im Zillertal bis weit in den April hinein möglich. Mehr als 80 % der Zillertaler Pisten befinden sich auf über 1.700 Metern Seehöhe, weshalb die Region zu den schneesichersten Skigebieten Österreichs zählt. Die vier Großraumskigebiete des Zillertals, Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, die Zillertal Arena, die Erlebniswelt der Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis und die Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 mit dem Hintertuxer Gletscher, stehen für Wintersportvergnügen bis weit in den Frühling. Zusammen bieten die Skigebiete 548 Kilometer perfekt präparierter Pisten und 180 topmoderne Liftanlagen – die alle mit dem Zillertaler Superskipass zugänglich sind.

Neue Attraktionen und Highlights für die Wintersaison 2024/25

Die Wintersaison 2024/25 bringt aufregende Neuerungen mit sich. In Hochfügen öffnet der RacePoint Hochfügen – eine Trainingsstätte für Slalom- und Riesenslalom-Athlet:innen, die bei ausreichender Schneelage bereits ab November genutzt werden kann. In der Zillertal Arena sorgt die neue 8er Sesselbahn Teufeltal in Gerlos und die 6er Sesselbahn Duxer X-Press mit Spar-Markt Duxeralm und Skidepot in Hochkrimml für modernste Infrastruktur und höchsten Komfort. Auch am Penken in Mayrhofen wartet man mit einer technischen Innovation auf: Ein neuer Speicherteich reduziert die Beschneiungszeit von 21 auf nur noch 6 Tage – optimale Bedingungen für frühe Skifans sind somit garantiert. Am Ahorn findet man mit dem „FalkenSteig”, der frei über Mayrhofen schwebenden „GreifenBrücke” und der „AussichtsPlattform AdlerAuge” mit dem intelligenten Fernrohr Viscope – allesamt Bestandteile des neuen „AlbertAdler ErlebnisWeges” – spektakuläre Erlebnisse abseits der Piste. Rund 800 Höhenmeter und 2,7 Pistenkilometer überwindet man bei der sogenannten „Heiße Kante”, die neue schwarze Abfahrt im Skigebiet Spieljoch. Neben den sportlichen Aktivitäten bietet das Zillertal auch zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung. Die kürzlich erweiterte Erlebnistherme Zillertal in Fügen bietet ein umfangreiches Wellnessangebot, das nach einem Tag auf der Piste wohltuende Erholung verspricht. Neue Ruheräume, eine größere Saunalandschaft mit Nacktbereich, Außenschwimmbecken, Duschen und Saunagarten sowie ein zusätzliches Angebot für Familien mit Kinder-Action-Nassbereich, Rutschen, Wasserspritzkanonen, Kübelduschen und vielem mehr versprechen ab Winter 2024/25 eine bessere Aufenthaltsqualität sowie höhere Kapazitäten in der Erlebnistherme Zillertal. Eine weitere Attraktion ist neben dem neugestalteten Haupteingangsbereich die exklusive Dachterrasse mit Panoramablick.

Hightech und Nachhaltigkeit auf den Pisten

Auch Nachhaltigkeit wird in den Skigebieten großgeschrieben. Damit der Schnee auch dort ankommt, wo er gebraucht wird, kommen in einigen Skigebieten 3D-Geländescanner zur gezielten Beschneiung sowie Pistengeräte mit GPS-Tracker zum Einsatz. Die Zillertal Arena kann mit der ersten LED-Beleuchtungsanlage im österreichischen Pistenbereich aufwarten. Zudem wird 100 % des verwendeten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, allen voran Wasserkraft und Photovoltaik, gewonnen. Der TÜV Austria hat die Skiregion Spieljochbahn mit dem ISO 14001 Zertifikat ausgezeichnet, wodurch das nachhaltige und ökologische Engagement der Seilbahn bestätigt wurde.

Vielfältige Pistenangebote

Die Skigebiete des Zillertals überzeugen auch durch ihre Vielseitigkeit und exklusiven Angebote. In der Skiregion Hochzillertal Kaltenbach können die ersten Schwünge schon um 7:30 Uhr auf frisch präparierten Pisten gezogen werden. Sportlich-anspruchsvoll sind die beiden Talabfahrten des Skigebietes, die Talabfahrt Skiroute Aschau und die abends beleuchtete Stephan Eberharter Goldpiste. Das Premium Early-Bird / Powdern in der VIP-Gondel mit edlem BMW-Interieur bietet ein exklusives Erlebnis – auf Wunsch auch mit zubuchbarem Brunch oder Lunch in der Wedel- oder Kristallhütte – für besondere Genussmomente. Das Skigebiet Hochfügen, das sich selbst als Freeride-Mekka bezeichnet, ist ein absolutes Highlight für Freerider:innen und bietet auch für Skitourengeher:innen ideale Routen. Die topmoderne Spieljochbahn begeistert mit ihren familien- und anfängerfreundlichen Pisten. Abwechslung für geübte Fahrer:innen bietet die neue schwarze Piste, die “Heiße Kante”.

Die Zillertal Arena, mit 150 Pistenkilometern das größte Skigebiet des Tals, bietet neben breiten, sonnigen Pisten, ein fantastisches Panorama. Die fünf SkiMovie-Strecken, vier SpeedCheck-Pisten und fünf Photopoints laden dazu ein, besondere Momente festzuhalten. Sportlich ambitionierte Fahrer:innen sollten sich die Höhenfresser-Tour nicht entgehen lassen – eine der spektakulärsten Abfahrten mit einem beeindruckenden Höhenunterschied von 1.930 Metern. Auch die kleinsten Wintersportler:innen finden auf der Funty-Piste in Zell am Ziller den perfekten Einstieg ins Skivergnügen.

Auf gleich zwei Skigebiete können sich Besucher:innen der Skiregion Mountopolis in Mayrhofen freuen. Erfahrene Skifahrer:innen und Adrenalinjunkies finden am Penken mit der berüchtigten Harakiri-Piste das steilste Pistenerlebnis Österreichs. Aufgrund des 78-prozentigen Gefälles, richtet sich diese Piste an absolute Könner:innen. Für Genießer:innen hingegen ist die Ahornbahn mit der weitläufigen TalAbfahrt und einzigartigem Ausblick auf das Zillertal der perfekte Ort, um Spuren in den Schnee zu ziehen.

Die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 mit dem Hintertuxer Gletscher, die von 630 bis auf 3.250 Höhenmeter hinaufführt und die längste Skisaison Österreichs garantiert, bietet mit der Gletscherrunde ein absolutes Highlight im hinteren Zillertal. Die 15.000 Höhenmeter und 60 Pistenkilometer der Gletscherrunde sind ein Muss für ambitionierte Skifahrer:innen und an einem Tag erlebbar. Von Anfänger:innen bis Profis finden hier alle eine geeignete Piste.

Zillertaler Superskipass – Ein Ticket für grenzenlosen Skispaß

Der Zillertaler Superskipass ist das zentrale Ticket für Winterspaß. Mit einer Gültigkeit von 2 bis 21 Tagen ist er besonders familienfreundlich gestaltet und bietet spezielle Tarife für Kinder und Jugendliche. Nicht nur die Nutzung aller Liftanlagen sind darin enthalten, auch viele öffentliche Verkehrsmittel im gesamten Tal sind inkludiert.

Der Skiwinter 2024/25 lädt zu zahlreichen Events im Zillertal

Während die Adventmärkte in der Vorweihnachtszeit echte Tradition und besinnliche Momente bereithalten, sorgen musikalische und sportliche Event-Highlights für ein abwechslungsreiches Winter-Programm, bei dem gute Laune garantiert ist.

Termine:

Fügen – Kaltenbach

6. Zillertaler Ski-Food-Festival 14.12. – 15.12.2024

Großes Klangfeuerwerk Kaltenbach 31.12.2024

Timeless Garden im Schlosspark Fügen 01.01.2025

ALPICON House Music Festival 21.03. – 22.03.2025

Zell – Gerlos

Herzleuchten Zell am Ziller, Eröffnung 21.12.2024, Lichterweg täglich geöffnet, Highlight jeden Donnerstag vom 26.12.2024 – 20.02.2025

Arena Skishow „Skiers on Fire – Reloaded” 23.12.2024, 31.12.2024 und jeden Sonntag vom 05.01.2025 – 02.03.2025

Zillertal Arena 90s Days 04. – 06.04.2025

Lederhosen Wedeltage 11. – 13.04.2025 mit legendärer Wedelparty am 12.04.2025

Mayrhofen – Hippach

Mayrhofner Advent am Waldfestplatz 30.11. – 21.12.2024

SkiTestival Mayrhofen 07. und 08.12.2024

Full Metal Mayrhofen 31.03. – 05.04.2025

Snowbombing 07. – 12.04.2025

Tux – Finkenberg

„Advent’ln tüats z’Finkenberg“ 29.11.2024

Tuxer Advent für Familien 01.12.2024

DJ Ötzi Gipfeltour 29.01.2025

Gletscher Open Air 11.04.2025

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen gibt es hier: www.zillertal.at/info/urlaubsinfo/veranstaltungen

Infos zu den Betriebszeiten der Bergbahnen finden sich hier: www.zillertal.at/winter/urlaub/skigebiete