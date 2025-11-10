Winterzauber auf dem Viktualienmarkt 2025

Am Freitag, den 21. November, startet der Winterzauber auf dem Viktualienmarkt – und bringt bis zum 5. Januar festliche Stimmung mitten in die Stadt! 24 Marktstände locken mit feinen Leckereien und besonderen Schmankerln: Von Glüh-Aperol über Wildimbiss und Langos-Variationen bis hin zu frischen Galettes und kuscheliger Wollwalkmode – hier duftet und funkelt es an jeder Ecke.

Von Montag bis Samstag verwandelt sich der Markt in ein echtes Winterparadies. Und an zwei besonderen Tagen – dem Black Friday (28. November) und dem 3. Adventssamstag (13. Dezember) – darf sogar bis 22.30 Uhr weitergeschlemmt und gebummelt werden!

Auch für Kinder ist gesorgt: Im Biergarten wartet eine liebevoll gestaltete Marktkrippe, und am 5. Dezember kommt der Nikolaus persönlich vorbei – von 16 bis 18 Uhr mit kleinen Überraschungen im Gepäck.

Ein Besuch lohnt sich – für alle Sinne!