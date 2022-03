Wohnungsbrand in Laim

Am Sonntag, 20.03.2022, gegen 04:50 Uhr, wachte ein 43-jähriger Mann in seiner

Wohnung von einem pfeifenden Rauchmelder auf.

Die Couch in der Küche seiner Wohnung stand bereits in Flammen. Er begab sich ins

Freie und verständigte die Feuerwehr, bei deren Eintreffen die Küche bereits in Vollbrand

stand.

Das gesamte Wohnanwesen wurde durch die Feuerwehr evakuiert und der Brand

gelöscht. Die Wohnung brannte völlig aus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere

hunderttausend Euro.

Durch den Rauch wurden vier Hausbewohner leicht verletzt und zur ambulanten

Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.