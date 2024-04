Wohnungsbrand in Neuperlach – Mehrere Personen verletzt

Karl-Marx-Ring – In Neuperlach ist es Sonntagnacht zu einem Wohnungsbrand gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wurde die Feuerwehr München in den Karl-Marx-Ring alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus der Brandwohnung im ersten Obergeschoß. Die Bewohner der Brandwohnung konnten ihre Wohnung noch eigenständig verlassen. Da der Treppenraum sehr schnell komplett verraucht war, mussten weitere Bewohnende zunächst in ihren Wohnungen bleiben.

Umgehend wurde ein Atemschutztrupp mit einem Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung in der Brandwohnung eingesetzt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zwei weitere Atemschutztrupps kontrollierten das Treppenhaus und beruhigten die Bewohner, die in ihren Wohnungen verblieben waren. Durch den Einsatz eines Hochleistungslüfters konnte der Treppenraum zügig entraucht werden. Anschließend konnten die Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden durch die Feuerwehr kontrolliert.

29 Personen wurden während des Einsatzes durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in einem Großraumrettungswagen betreut. Sechs Personen wurden leicht verletzt, vier mussten mit Rettungswagen aufgrund einer Rauchgasintoxikation in eine Münchner Klinik transportiert werden.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.