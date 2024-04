Wohnungseinbruch Bogenhausen: Drei Tatverdächtige festgenommen

Wie bereits berichtet, verständigte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses am Freitag, 29.03.2024, gegen 14:15 Uhr, den Polizeinotruf 110, da in eine Wohnung im Anwesen eingebrochen wurde.

Nach damaligem Ermittlungsstand verschafften sich drei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendeten mehrere Handtaschen, Armbanduhren und Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten nun zwei weibliche und ein männlicher Tatverdächtiger (im Alter von 38, 43 und 26 Jahren, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland) ermittelt werden. Die zuständige Jour-Staatsanwältin wurde noch am Montag, 08.04.2024, durch das Kommissariat 51 kontaktiert und über den Sachstand in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete die Durchsuchung des von den Tatverdächtigen bewohnten Zimmers einer Pension in Ingolstadt an.

Die drei Tatverdächtigen wurden vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie wurden im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Mittlerweile wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die Tatbeute wurde bislang nicht aufgefunden.

Die Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 51 (Eigentumsdelikte mit Bandenbezug).