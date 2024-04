Zimmer in Vollbrand – Waldperlach

Freidankstraße – Am Dienstagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte im Stadtteil Waldperlach gerufen worden. Der 80-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss musste erkrankt in eine Münchner Klinik transportiert werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Schlafzimmer der Wohnung bereits in Flammen. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hatten das Gebäude verlassen und warteten auf der Straße.

Die Feuerwehr leitete unverzüglich Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Zwei Trupps, ausgerüstet mit Pressluftatmern und zwei C-Strahlrohren, begannen von innen über die Wohnungstür und außen über das bereits durchgebrannte Fenster das Feuer zu löschen. Nach einiger Zeit war das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Der Bewohner der betreffenden Wohnung bemerkte das Feuer und konnte sich eigenständig aus der Wohnung befreien. Der ältere Herr wurde anschließend vom anwesenden Rettungsdienst betreut. Es stellte sich heraus, dass er aufgrund einer bestehenden Erkrankung unabhängig von dem Brand in ein Münchner Klinikum transportiert werden musste.

Die Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.