Zu 23 Destinationen in Europa und Nordafrika: Discover Airlines stationiert fünf Flugzeuge am Flughafen München

Zum Sommerflugplan 2024 legt ein noch junges Mitglied der Lufthansa Group, Discover Airlines, am Flughafen München ein umfangreiches Flugangebot zu vielen Urlaubszielen auf. Die Airline, die sich als „Ferienflieger“ definiert, stationiert hierzu fünf Airbus A320 am Münchner Airport. Von hier aus geht es dann mit knapp 70 Starts pro Woche zu 23 Zielen in Europa und Nordafrika. Die Destinationen der Airline sind vor allem in Griechenland, auf den Kanaren sowie Balearen. Hinzu kommen einzelne Ziele in Spanien, Tunesien, Marokko, Bulgarien und in der Türkei. Am häufigsten werden Ibiza, Palma de Mallorca und Kreta angeflogen.

Eine Besonderheit für Passagiere der Discover Airlines am Flughafen München ist der Check-In- und Abflugprozess. Aus logistischen Gründen befinden sich der Check-In und die Gepäckabgabe der Airline im Zentralbereich des Terminal 1 (T1Z). Das Boarding, der Abflug und die Ankunft finden über das Terminal 2 statt.