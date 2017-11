Zufahrtssperren an Weihnachtsmärkten

München, 20.11.2017. Der Münchner Christkindlmarkt rund um den Marienplatz und weitere verkehrlich exponiert gelegene Weihnachtsmärkte werden an offenen Zufahrten mit Pflanztrögen und anderen Betonsperren abgesichert, die auch beim Oktoberfest zum Einsatz kommen. Sie sind als flankierende Maßnahme Teil des Sicherheits- und Einsatzkonzepts der Sicherheitsbehörden. Der Aufbau der Betonsperren beginnt am Dienstag, 21. November, ab etwa 7 Uhr morgens an der Ecke von Dienerstraße und Marienplatz. Auch an den Weihnachtsmärkten in Bogenhausen, am Harras, am Rotkreuzplatz und am Weißenburger Platz werden in Absprache mit den jeweiligen Veranstaltern Zufahrtssperren aufgestellt.

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden gibt es in München aber nach wie vor keine konkrete Gefährdungslage. Die Landeshauptstadt befindet sich in ständigem Kontakt mit dem Polizeipräsidium München.