Zum Weltwassertag: Pro Kopf werden täglich 7.200 Liter Wasser verbraucht

Was ist virtueller Wasserverbrauch und wie kann man ihn reduzieren?

Im Alltag möglichst wenig Wasser verschwenden – dazu ruft die Verbraucherzentrale Bayern zum Weltwassertag am 22. März auf. Den größten Einfluss haben Verbraucherinnen und Verbraucher beim sogenannten virtuellen Wasserverbrauch. Damit ist Wasser gemeint, das durch unsere täglichen Kaufentscheidungen verbraucht wird. „Jede Person in Deutschland verursacht durchschnittlich einen Wasserfußabdruck von 7.200 Litern pro Tag“, sagt Sigrid Goldbrunner, Referatsleiterin Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit bei der Verbraucherzentrale Bayern. „Das sind über zweieinhalb Millionen Liter im Jahr. Der größte Teil davon ist der virtuelle Wasserverbrauch.“

Was ist der virtuelle Wasserverbrauch?

Der virtuelle Verbrauch beschreibt die Menge an Wasser, die für Anbau, Herstellung und Transport von Produkten nötig ist: Für eine Jeans werden vom Anbau der Baumwolle bis zum letzten Nadelstich im Durchschnitt 8.000 Liter Wasser benötigt. Für ein Kilogramm Rindfleisch sind es mehr als 15.000 Liter, ein Kilogramm Kartoffeln benötigt etwa 290 Liter. Der virtuelle Wasserverbrauch hat in den Anbau- und Produktionsregionen oft dramatische Folgen: Dringend benötigte Wasserquellen versiegen langfristig oder werden dauerhaft verschmutzt.

Tipps zum Sparen von virtuellem Wasser

Die wertvolle Ressource Wasser können Verbraucher sowohl in ihrem Zuhause als auch mit ihrem Konsumverhalten schützen. „Wer sich für regionale und saisonale Lebensmittel entscheidet, langlebige und sparsame elektronische Geräte kauft und sich mit weniger Kleidung zufriedengibt, trägt wesentlich dazu bei, Wasser zu sparen“, so Goldbrunner.

Wer seinen Kleidungskonsum reduzieren möchte, hat heute mehr Möglichkeiten denn je: Second-Hand-Plattformen im Internet, Flohmärkte oder Verleihservices machen gebrauchte oder geliehene Waren vielerorts leicht zugänglich.