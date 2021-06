Zurück in die Tropen – Das Tropical Islands Resort ist ab 12. Juni wieder für Gäste geöffnet

General Manager Wouter Dekkers begrüßt die Entscheidung: „Wir sind erleichtert, dass das Warten nun ein Ende hat und wir unseren Gästen rechtzeitig zu den Sommerferien wieder tropischen Urlaub bieten können“, so Dekkers.

Die Zeit bis zur Wiedereröffnung wird intensiv genutzt, um noch letzte Vorkehrungen zu treffen und alle Unterkünfte für die Gäste vorzubereiten. Dazu wurden bereits alle Mitarbeiter wieder in Europas größte tropische Urlaubswelt zurückgeholt.

„Dass wir in dieser wirtschaftlich harten Zeit keine coronabedingten Kündigungen aussprechen mussten, macht uns stolz und glücklich“, sagt Dekkers und fügt hinzu: „Wir rechnen wieder mit sehr großer Nachfrage und brauchen sogar dringend noch Personal für die anstehenden Herausforderungen.“

Für die Sicherheit der Besucher sorgt das bewährte Hygienekonzept des Vorjahres: Tickets können ausschließlich online gebucht werden; die Gästezahl wird wieder um 50% reduziert und es gelten die Maskenpflicht in Restaurants und Shops sowie die obligatorischen AHA-Regeln während des Aufenthalts. Beim Betreten sind in diesem Jahr zusätzlich aktuelle Negativ-Tests (24h) oder Nachweise zu Impfschutz und Genesung vorzulegen. Außerdem wird ein Testzentrum auf dem Gelände errichtet, in dem sich Gäste, Mitarbeiter und Einwohner der umliegenden Kommunen kostenfrei testen lassen können.

„Die Gesundheit hat für uns immer höchste Priorität. Das Testzentrum bietet zusätzliche Sicherheit und ist eine sinnvolle Erweiterung unseres Konzepts“, sagt Dekkers.

Auch das Übernachtungsangebot des Resorts wurde noch einmal erweitert. Zu den bereits bestehenden 248 Außenunterkünften kommen weitere 48 Ferienhäuser dazu. Die neuen Amazonia Houses, die ihren Namen der unmittelbaren Nähe zum beliebten Außenbereich verdanken, sind voll ausgestattet und können für 4-6 Personen gebucht werden.

Weitere Informationen zum Besuch im Tropical Islands Resort können Besucher vor Reiseantritt auf der Unternehmenswebsite nachlesen.

Mehr unter www.tropical-islands.de