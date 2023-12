Zwei 13-jährige Schüler beraubt – Hochwertige Bekleidungsstücke abgenommen

Am Donnerstag, 14.12.2023, gegen 19:35 Uhr, befanden sich zwei 13-jährige Schüler mit Wohnsitz in München und in Unterföhring in einer Grünanlage in der Hans-Leipelt-Straße. Dort traten ihnen unvermittelt zwei unbekannte Personen gegenüber und forderten von einem der Schüler hochwertige Bekleidungsstücke.

Einer der beiden unbekannten Personen hielt hierbei einen scharfen Gegenstand in der Hand. Die andere Person schlug einem der 13-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin zog einer der 13-Jährigen die geforderten Bekleidungsstücke aus und händigte diese der unbekannten Person aus.

Im Anschluss flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung. Die beiden Schüler blieben unverletzt. Der Wert der Kleidungsstücke beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die sofort alarmierte Polizei konnte die beiden Täter im näheren Umfeld nicht mehr feststellen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 14–15 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, südländisches Aussehen, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, war bekleidet mit schwarzer Winterjacke, mit beigefarbener Fellkapuze, schwarzer Jogginghose, weißen Nike Air Force Turnschuhen, hatte ein schwarzes Halstuch.

2. Person: männlich, ca. 13–14 Jahre alt, ca. 1,74 m groß, kräftige Figur, westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, dunklen Schuhen, trug ein schwarzes Halstuch mit weißem North Face Emblem.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Leipelt-Straße, Christoph-Probst-Straße und Grasmeierstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.