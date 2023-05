Zwei Einbrüche in Gaststätten in Sendling

In der Nacht von Mittwoch, 10.05.2023, gegen 23:30 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023, gegen 11:30 Uhr, kam es in Sendling zu zwei Einbrüchen in Gaststätten. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Gaststätten und durchsuchten diese nach Wertsachen.

Ob etwas entwendet wurde kann zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ob zwischen den beiden Taten ein Tatzusammenhang besteht wird derzeit noch geprüft.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße, Schmied-Kochel-Straße, Senserstraße, Alramstraße, Kidlerstraße, Daiserstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.