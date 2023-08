Zwei jugendliche Mädchen werden von fünfköpfiger Gruppe unter Drohungen, Schlägen und Tritten zur Herausgabe von Gegenständen genötigt

Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft – Bogenhausen

Am Montag, 12.06.2023, gegen 17:00 Uhr, wurde eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München von fünf ihr bekannten Jugendlichen (4 x männlich, 1 x weiblich, jeweils 14 bis 17 Jahre alt) am Rosenkavalierplatz in Bogenhausen abgepasst. Ein 14-jähriges Mädchen aus der Gruppe forderte von der 15-Jährigen einen zweistelligen Geldbetrag, den ihr die 15-Jährige angeblich schulde. Nachdem sich die 15-Jährige weigerte das Geld herauszugeben, wurde sie von den fünf Jugendlichen mehrfach geschlagen und getreten. Dabei wurden ihr auch ihre hochwertigen kabellosen Kopfhörer weggenommen.

Anschließend begab sich die fünfköpfige Gruppe zusammen mit der 15-Jährigen zu einer nahegelegenen Schule in den dortigen Park, wo eine 12-jährige Bekannte der 15-Jährigen hinzukam. Auch diese wurde dort mehrfach von der fünfköpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Von ihr wurden Tausend Euro gefordert. Beide Mädchen wurden von einem Tatverdächtigen aus der Gruppe mit einem Messer bedroht. Es wurde jedoch kein Geld übergeben.

Als die fünfköpfige Gruppe zusammen mit den zwei Mädchen in einen anderen Park gehen wollte, konnten sich die beiden Mädchen in einem günstigen Moment von der Gruppe absetzen. Die beiden Mädchen wurden leicht verletzt und erstatteten am Tatabend mit ihren Eltern zusammen Anzeige bei der Polizei. Alle fünf Tatverdächtigen konnten ermittelt werden.

Ein 17-jähriger Tatverdächtiger und eine 14-jährige Tatverdächtige befinden sich bereits u. a. aufgrund dieses Vorfalls in Untersuchungshaft. Die Tat wurde durch die fünfköpfige Gruppe gefilmt. Die Videos der Tat wurden auf Social-Media-Plattformen hochgeladen und dort geteilt.

Die Ermittlungen werden aktuell durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.