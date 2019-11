089 Spirits – die Messe für Spirituosen und Barkultur in München

Vom 08.11. bis 10.11.2019 wird der Paulaner am Nockherberg zum ersten Mal Schauplatz der vierten 089 Spirits in München. Bei der Messe für Jedermann heißt es probieren, verkosten und den Abend genießen – werden doch hunderte von hochwertigen Spirituosen wie Whisky, Rum, Gin und andere Getränke zu günstigen Probierpreisen ausgeschenkt und zum Verkauf angeboten. Damit jeder Besucher das stilvolle Event mit Baratmosphäre ausgiebig genießen kann, ist die Veranstaltung am Freitag und Samstag sogar bis 23 Uhr geöffnet.

Nach drei sehr erfolgreichen Messen in den letzten Jahren, wird die 089 Spirits auch 2019 im Raum München die Anlaufstelle für Genießer von hochwertigen Spirituosen sein. Zum ersten Mal findet die 089 Spirits im Paulaner am Nockherberg statt. Diese Location ist eine der traditionsreichsten Münchener Gaststätten und Wiege der Paulaner Brauerei seit 1627. Zur 089 Spirits verwandelt sich der Paulaner am Nockherberg dann für drei Tage in eine wahre Schatzkammer für Spirituosenliebhaber. Über 50 Aussteller bieten an drei Tagen Messe alles an, was das „Spirituosen- Herz“ begehrt. Die Besucher können an allen Ständen probieren, fachsimpeln und Neues entdecken.

Das Angebot reicht von Whisky und Rum, über die aktuelle Trend Spirituose Gin, bis hin zu Obstbränden, Tequila, Vodka, Likören, Grappa und vielem mehr. Dabei spricht die Messe sowohl Kenner und Connoisseure an, aber auch Einsteiger, die das Thema Spirituosen genauer kennen lernen möchten. Oft werden die Besucher an den Ständen noch direkt von den Herstellern oder Importeuren betreut und erfahren so spannende Details über die Produkte und ihre Hintergründe.

Eine leckere Auswahl an hochwertigen Speisen und verschiedenen Delikatessen Ständen runden das Angebot ab. Die 089 Spirits hat am Freitag- und Samstagabend bis 23 Uhr geöffnet und bietet so eine abwechslungsreiche Abendunterhaltung. Alle Produkte können natürlich vor Ort käuflich erworben werden und somit ist vielleicht schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk gesichert. Karten für den Eintritt sind jetzt online erhältlich unter www.089spirits.de/tickets.

Öffnungszeiten

Freitag08.11.2019 17:00 – 23:00 UhrSamstag 09.11.2019 13:00 – 23:00 UhrSonntag 10.11.201913:00 – 19:00 UhrEintritt für Besucher: 18€ im Vorverkauf unter www.089spirits.de oder 20€ an der Abendkasse

Im Eintrittspreis inklusive sind ein Nosing-Glas und Gutscheine für kostenlose Proben und Rabatte