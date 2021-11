1. Advent in St. Stephan München-Sendling – Konzert für Harfe und Orgel am 28.11.2021

„Komm Du Heiland aller Welt“ – Konzert für Harfe und Orgel zum 1. Advent in St. Stephan München-Sendling

Am Sonntag, dem 28.11.2021 kann man sich in St. Stephan München-Sendling (Zillertalstr. 47) um 18 Uhr bei einem besinnlichen Konzert auf die Adventszeit einstimmen. Johanna Ponzer (Harfe) und Thomas Rothfuß (Orgel) spielen Werke von Bach, Händel, Mozart, Rheinberger und andern.

Die Harfe, die auch als Instrument der Engel bezeichnet wird, ist das Instrument der sanften Töne, die das Herz berühren und die Seele streicheln. Ebenso erklingen auf ihr strahlende, glänzende, erhebende, raumfüllende, schillernde und flirrende Töne.

Die Kombination mit der Orgel, der sogenannten Königin der Instrumente verspricht ein interessantes musikalisches Erlebnis, reicht doch ihre Klangvielfalt von zarten Flötentönen bis hin zu einem gewaltigen orchestralen Klang.

Zudem ertönen Solo-Werke für Harfe und Orgel.

Freuen Sie sich auf eine wunderbare Klangreise in St. Stephan. Die Freunde und Förderer der Stephaner Kirchenmusik e.V. laden herzlich zum Konzert ein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erbeten. (www.stephaner-kirchenmusik.de)

Johanna Ponzer studierte an der Hochschule für Musik Berlin und an der Hochschule für Musik Stuttgart und schloss ihre Studien mit Auszeichnung ab. Sie ist mehrfache 1. Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe, u.a. gewann sie den internationalen Harfenwettbewerb „Marcel Tournier“ in Italien. Als Stipendiatin wurde und wird Johanna Ponzer u.a. durch die Jürgen Ponto Stiftung, Live Music Now und die Deutsche Stiftung Musikleben gefördert. Sie erhielt das Deutschland Stipendium, das Gerd Bucerius-Stipendium und ein Förderstipendium der Auxiliaris-Stiftung. Früh durfte sie erste Orchestererfahrungen im Jugendorchester des Bayerischen Staatsorchesters ATTACCA sammeln, später als Mitglied im Bundesjugendorchester, Gustav-Mahler-Jugendorchester und als Praktikantin im Nationaltheaterorchester Mannheim. Seit der Spielzeit 2018/19 ist Johanna Ponzer Mitglied der Orchesterakademie des Bayerischen Staatsorchesters, ab Spielzeit 2019/20 Soloharfenistin des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck.

Thomas Rothfuß Kirchenmusik und Chorleitung an der Hochschule für Musik und Theater in München. Sein Studium schloss er mit dem Kirchenmusik-A-Examen ab. Seit 1991 ist Thomas Rothfuß als Kirchenmusiker an der Pfarrkirche St. Stephan in München-Sendling tätig. Er ist hier auch künstlerischer Leiter der monatlichen Reihe „Konzert am Samstagabend“. Zudem wirkt er als Pädagoge und musikalischer Leiter an der Musikschule Bilan in München. Als Orgelsolist und Begleiter zahlreicher Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger kann Thomas Rothfuß auf eine reiche Konzerttätigkeit zurückblicken. Die Einspielung mehrerer CDs rundet sein künstlerisches Schaffen ab.

Pfarrei St. Stephan München-Sendling, Zillertalstr. 47, 81373 München

Sonntag, 28.11.2021, 18 Uhr

„Komm, du Heiland aller Welt“ – Konzert für Harfe und Orgel

Johanna Ponzer (Harfe) und Thomas Rothfuß (Orgel) spielen Werke von Bach, Händel, Mozart, Rheinberger u.a.

Eintritt frei, Spenden erbeten

2-G-Nachweis erforderlich, FFP-2-Maskenpflicht während des Konzertes