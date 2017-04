200 Jahre Fahrrad: Die Radlhauptstadt feiert mit

Das Jahr 2017 ist ein besonderes Jubiläumsjahr für den Radverkehr – nicht nur in München: Die Erfindung des Radls feiert diese Jubiläum am 12. Juni ihren 200. Geburtstag. Die Radlhauptstadt München feiert dieses Jubiläum mit einigen Sonderaktionen, die zusätzlich zu den vielen bekannten Events stattfinden.

Die größte Sonderaktion zum Radljubiläums heißt „We love Radl“. Vom 19. Mai bis 5. Juni sind alle Münchnerinnen und Münchner eingeladen, mit oder auf ihrem Fahrrad ein persönliches Statement zum Radljubiläum abzugeben. Die Statements werden von einer mobilen Filmcrew an zehn Drehtagen an wechselnden Orten in München aufgenommen, geschnitten und online gestellt. Eine Jury wählt aus allen Beiträgen die zwölf besten Clips aus, die anschließend am großen Finale teilnehmen. Per Online-Voting werden die drei besten Clips gewählt und auf der Radlnacht prämiert. Es locken attraktive Preise im Gesamtwert von mehr als 6.000 Euro. Schon am Sonntag, 7. Mai, startet für alle radlbegeisterten Kinder und Jugendlichen im Alter von vier bis 14 Jahren und deren Familien die Münchner Radlrallye, der große Kinder-Radlparcours der Radlhauptstadt im Riemer Park. Weiter geht es mit dem Münchner Radkulturfestival Radl-KULT am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, im Kreativquartier am Leonrodplatz. Dort können Fahrrad-Fans am Wochenende vor dem 200. Radlgeburtstag erleben, wie kreativ und vielfältig die Münchner Radlszene ist. Von Bikepolo und Lastenrad-Parcours über Do-it-Yourself-Workshops bis zur Radl-Disko und dem „Internationalem Cycling Film Festival“ ist für alle Radlbegeisterten etwas geboten.

Die schönste Rundfahrt durch die Stadt, die Münchner Radlnacht, startet in diesem Jahr am Samstag, 24. Juni, auf dem Königsplatz. Dort erwartet die Besucher ab 17 Uhr ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, bevor Oberbürgermeister Dieter Reiter als Schirmherr der Radlnacht um 20.30 Uhr den Startschuss für den Radl-Corso gibt. Wer Lust hat, die Radlnacht zu unterstützen, ist eingeladen, sich als ehrenamtlicher Streckenposten zu engagieren. Interessierte melden sich bitte vorab beim Veranstalter Green City Projekt GmbH.

Radlkalender zum Jubiläumsjahr

Ab sofort ist auch der Radlkalender 2017 mit einem vielfältigen Programm rund ums Radeln in München und Umgebung erhältlich. Der Radlkalender informiert Münchnerinnen und Münchner über ein großes Angebot an Fahrrad-Veranstaltungen zum Mitradeln, Mitmachen und Miterleben. Die Aktionen reichen von Radl- und Pedelectouren über Radsportfestivals bis hin zu Workshops. Interessierte erhalten den Radlkalender kostenfrei in der Stadt-Information im Rathaus, im Kreisverwaltungsreferat, beim ADFC München, im Verkehrszentrum des Deutschen Museums, bei allen Veranstaltungen der Radlhauptstadt München. Der Kalender steht zum Download auf www.radlhauptstadt.de bereit.