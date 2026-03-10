28. Internationale Fürstenfelder Naturfototage 2026 vom vom 24.-26. April 2026 – Das Fest für die Naturfotografie

Wenn der Naturschutz und die Fotografie eine Symbiose eingehen, dann finden die Internationalen Fürstenfelder Naturfototage vor den Toren Münchens statt. Dieses Naturfotofestival hat sich seit Jahrzehnten in der Fotoszene etabliert und zählt zu einer der größten Naturfoto-Veranstaltungen in Europa.

Vom 24. bis 26. April 2026 verwandelt sich das Veranstaltungsforum Fürstenfeld wieder in ein Paradies für Naturfotografen. Denn dann wird wieder ein spannendes Programm voller Inspiration, Technik und Leidenschaft für die Fotografie geboten.

Am letzten April-Wochenende steht bei den Vorträgen „Europa“ im Vordergrund, mit allen seinen Facetten und Ländern. An drei Tagen sind die Live-Vorträge international renommierter Naturfotografen ein besonderes Highlight, die aber auch zum Nachdenken anregen sollen. Ganz im Sinne der Fürstenfelder Naturfototage. Lassen Sie sich verzaubern von den spannenden Geschichten und atemberaubenden Bildern der Referenten.

Der Freitagabend ist klassisch zweigeteilt. Er startet mit dem Naturfotografen-Verband Südtirols STRIX, die ihre einzigartige Heimat, die „Dolomiten“, vorstellen. Ihre Einzigartigkeit beruht auf ihrer spektakulären Formenvielfalt aus Felsnadeln, Pfeilern, Steilwände, Zinnen, Almen und einer vielfältigen Tierwelt.

Direkt im Anschluss folgt die Siegerehrung der Gewinner der „Glanzlichter 2026“, bei dem alle 86 Siegerbilder projiziert werden und die anwesenden Gewinner auf der Bühne geehrt werden.

Der Samstag startet mit „Europa – Naturparadiese vor der Haustür“, ein Vortrag von Daniel Spohn, der viele Länder Europas in den Mittelpunkt rückt. Denn in unserer globalisierten Welt, liegt ganz Europa vor unserer Haustür, ein Kontinent, der auf solch kleinem Raum so abwechslungsreich wie auch herausfordernd für Fotografen ist.

Samstagmittag zeigt das Fotografen-Ehepaar Aneta & Dirk Bleyer ihre poetische Bilderschau „Baltikum – Estland, Lettland, Litauen, Königsberg“, eine verträumte Landschaft, die von romantischen Seen und stillen Mooren durchzogen ist, und wo die deutschen Spuren bis in die Epoche der Kreuzritter zurückreichen. Das Baltikum ist mehr als eine zauberhafte Region Europas. Es ist ein Landstrich, den es landschaftlich und kulturell neu zu entdecken gilt.

Am frühen Samstagabend steht nach vielen Jahren wieder einmal Michael Martin in Fürstenfeldbruck auf der Bühne. „TERRA“ ist ein fotografisches und geographisches Portrait unserer Erde. Dafür fotografierte er fünf Jahre in der Arktis, im Himalaya, in den Anden, im Südpazifik, in Arabien, im Amazonasbecken, in den Savannen Ostafrikas sowie in der Taiga Sibiriens und den Steppen Zentralasiens. So entstanden zehn Gesichter unserer Erde, welche neben faszinierenden Landschaften auch Tiere, Pflanzen und Kulturen in allen Klimazonen der Erde vorstellen.

Am Sonntagmorgen führt die Reise tief in den Westen Europas, in einen Landstrich, der geprägt ist vom Meer, denn Hartmut Krinitz zeigt „Bretagne – Land im Meer“. Zahllose Leuchttürme sprenkeln die Küste, endlose Sandstrände wandeln sich im Rhythmus des höchsten Tidenhubes Europas, Inseln trotzen der Wucht der Winterstürme, Fischerdörfer ducken sich in tiefe Buchten und Städte erzählen vom Leben des Menschen an und mit der See.

Sonntagmittag besteigen die Besucher mit Kai-Uwe Küchler sinnbildlich ein Schiff. Die „Hurtigruten – Norwegen mit dem Postschiff“ zwischen Bergen und Kirkenes jenseits des Nordkaps, gilt als die schönste Seereise der Welt. Bei den Hauptattraktion der Hurtigruten-Reise steht ganz oben auf der Liste die unvergleichliche Natur, denn auf 2.500 Seemeilen präsentieren sich Naturschauspiele und Landschaften von spektakulärer Gestalt.

Am frühen Sonntagabend wird zum Naturfototage-Abschluss der Vortrag von Bernd Ritschel „Europas heilige Berge“ noch einmal durch verschiedene europäische Länder führen. Spannend und abwechslungsreich führt die Reise über kleine Berge bis zu berühmten Gipfeln. 21 heilige Berge, zwischen dem Ätna auf Sizilien im Süden, dem Dovrefjell in Norwegen im Norden, der Rocciamelone im Piemont im Westen und dem Olymp in Griechenland im Osten, werden in diesem Vortrag vorgestellt.

Die Dauerkarte kostet im Vorverkauf ab € 105, die einzelnen Vorträge kosten im Vorverkauf zwischen € 8 und € 23.

Außer dem Vortragsprogramm halten die Fürstenfelder Naturfototage wieder ein breites Angebot an Foto-Workshops, Seminaren und Fotowalks für Fotobegeisterte, ob Anfänger oder Profi, bereit. Unter professioneller Anleitung können in 18 Workshops, 4 Seminaren und 2 Fotowalks neue Techniken erlernt und das eigene Können praxisnah vertieft werden.

Am Wochenende beginnt dann das kostenlose Rahmenprogramm auf der 7.800 qm großen Veranstaltungsfläche.

Die verschiedenen Märkte laden auf 1.400 qm ein zur großen kostenlosen Foto-/Natur-/Reise-Messe, mit fast 100 Ausstellerständen auf zwei Etagen und im großen Freigelände. Gezeigt werden die neuesten Kameramodelle und auch das entsprechende Spezialzubehör. Der Besucher kann sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu Bildbearbeitung und Bildverwaltung, Fotoreisen und Workshops, Fotobücher und Fotoversicherungen informieren.

Mit der großen Kamera-Servicestation bieten die führenden Kamerahersteller Canon, Nikon, Sony und Fujifilm, einen kostenlosen Service zur Überprüfung und Reinigung Ihrer System-Kameras an.

Auf der großen Aktionsfläche werden kostenlose Kurz-Seminare angeboten, denn mehrmals täglich referieren dort Spezialisten aus der Fotobranche zwischen 30 und 40 Minuten lang über ausgewählte Themen der Fotografie.

Über 200 Mitarbeiter der Aussteller stehen zwei Tage lang Rede und Antwort.

Bei atemberaubenden Greifvogel-Flugvorführungen kreisen majestätische Greife hoch über dem Kloster Fürstenfeld und sind dabei das ideale Testmotiv für die vielen Fernoptik-Aussteller an der Flugwiese. Direkt an der Flugwiese stellen viele bekannte Fernglas-, Spektiv- und Teleobjektiv-Anbieter ihre Produkte für einen Fernoptik-Praxistest zur Verfügung.

Umweltschutzorganisationen bieten kompetente Informationen zu spezifischen Naturschutzkampagnen und zeigen Ausstellungen zu ihren Naturschutzprojekten.

Am Samstagmorgen, 25. April, bietet ein großer Bauernmarkt seine Produkte direkt im Gebäudetrakt neben dem Fotomarkt an. Über 20 Direktvermarkter aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck verkaufen hier ihre Produkte.

Am „Wochenende der Fotografie“ werden im Veranstaltungsforum über 300 Bilder ausgestellt. Beeindruckende Fotoausstellungen, darunter die prämierten Werke des renommierten Glanzlichter-Naturfotowettbewerbs 2026, einige Referentenausstellungen sowie die Sonderausstellungen „Europäische Naturfotografie“ in 1×1 Meter Größe, zwei DVF-Ausstellungen „Wasser“ und eine „Jugend-Ausstellung“ und „Natur in Europa – Glanzlichter-Gewinnerbilder“ zeigen die besten Naturfotografien aus aller Welt.

CEWE zeigt einige der schönsten Siegerbilder aus seinem Fotowettbewerb „Our world is beautiful“ im Säulensaal und im Freigelände auf der Eventwiese. Hier zeigt auch Michael Martin eine große Outdoor-Ausstellung

Tauchen Sie ein in die Vielfalt und Schönheit der Natur, lassen Sie sich inspirieren und erweitern Sie Ihren fotografischen Horizont.

Weitere Informationen unter: www.fuerstenfelder-naturfototage.com

Termin: 24.-26. April 2026

Ort: Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Zisterzienserweg, 82256 Fürstenfeldbruck

Online-Vorverkauf https://fuerstenfelder-naturfototage.reservix.de/events

DAS VORTRAGS-PROGRAMM IM DETAIL

In 7 Vorträgen zeigen renommierte Referenten beeindruckende Bilder und erzählen faszinierende Geschichten.

Fr. 24.04. 18.00 Uhr: Dolomiten: Naturfotografenverband Südtirol STRIX

18.30 Uhr: Glanzlichter-Feierstunde: Siegerehrung der „Glanzlichter“-Gewinner

Sa. 25.04. 10.30 Uhr: Europa – Naturparadiese vor der Haustür: Daniel Spohn

Sa. 25.04. 14.00 Uhr: Baltikum – Estland, Lettland, Litauen, Königsberg: Aneta & Dirk Bleyer

Sa. 25.04. 17.00 Uhr: TERRA: Michael Martin

So. 26.04. 10.30 Uhr: Bretagne – Land im Meer: Hartmut Krinitz

So. 26.04. 14.00 Uhr Hurtigruten – Norwegen mit dem Postschiff: Kai-Uwe Küchler

So. 26.04. 17.00 Uhr Europas heilige Berge: Bernd Ritschel

DAS FOTOKURS-PROGRAMM IM DETAIL

In 18 Workshops, 4 Seminaren und 2 Fotowalks wird von Fotospezialisten fotografisches Wissen vermittelt.

Fr. 24. April: 09.30 – 16:30 Uhr WS – Natur im Niedermoor: Paul Eschbach

10.00 – 16:30 Uhr WS – Gleich und doch ganz anders: Micha Pawlitzki

10.00 – 12;30 Uhr WS – Handyfotografie: Benjamin Franz

13.00 – 17:00 Uhr WS – Makro-Fotografie vor der Haustür: Daniel Spohn

13.00 – 17:00 Uhr S – Arbeitsabläufe mit Lightroom, Capture One, Photoshop: Frank Werner

15.00 – 21:30 Uhr WS – Landschaftsfotografie am Ammersee: Klaus Wohlmann

Zweitägig: Sa. 25. April 10.00 – 12:00 Uhr

20.00 – 23:30 Uhr WS – Lichtmalerei: Christian Horn

Sa. 25. April: 09.00 – 13:00 Uhr WS – Abstrakte Naturfotografie: Anouchka Olszewski

09.00 – 12:30 Uhr WS – Fotobuch für Einsteiger: Andreas Scholz

09.30 – 13:30 Uhr WS – Faszination Grünzeug A: Micha Pawlitzki

09.30 – 13:30 Uhr S – Polarlichtfotografie: Kai-Uwe Küchler

13.30 – 16:30 Uhr Walk – Architekturfotografie: Klaus Wohlmann

13.30 – 17:30 Uhr WS – Weitwinkel versus Teleobjektiv: Daniel Spohn

14.00 – 18:00 Uhr WS – Faszination Grünzeug B: Micha Pawlitzki

14.00 – 17:30 Uhr WS – Fotobuch für Fortgeschrittene: Andreas Scholz

17.30 – 21:30 Uhr WS – Blaue Stunde: Aneta & Dirk Bleyer

So. 26. April: 09.00 – 12:00 Uhr S – Ich mach‘ mich nicht zum Affen: Jörg Ehrlich

09.00 – 12:30 Uhr Walk – Streetfotografie: Klaus Wohlmann

09.00 – 13:00 Uhr WS – Bilder mit Bokeh: Daniel Spohn

09.00 – 13:00 Uhr WS – Filmen mit Systemkamera: Christian Stelzl

09.30 – 11:30 Uhr WS – Greifvogelfotografie: Daniel Boymann

09.30 – 13:30 Uhr WS – Leben im Bild: Aneta & Dirk Bleyer

13.00 – 17:00 Uhr S – Professionelle Reisefotografie: Hartmut Krinitz

13.30 – 17:30 Uhr WS – Alles über Licht: Daniel Spohn