30.000 Besucher:innen beim Osterfest im Olympiapark

Es ist der Frühjahrsklassiker im Olympiapark und bei vielen Münchner Familien fester Bestandteil der Osterfeiertage: Am Ostersonntag kamen 30.000 Besucherinnen und Besucher zum Osterfest und erfreuten sich am bunten und unterhaltsamen Programm rund um den Olympiaturm.

Die Besucher wurden von Zauberclown Manu mit beeindruckenden Tricks und Illusionen unterhalten, während im Märchenzelt spannende Geschichten erzählt wurden. An der Bastelstation konnten Kinder ab vier Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen, sei es beim Gestalten von Ostereiern, dem Bau eigener Nester oder beim Malen mit buntem Sand für spektakuläre Effekte. Ein Kinderschminkteam verwandelte die kleinen Gäste in fantasievolle Gestalten, von Feen bis hin zu Piraten, natürlich mit einer Prise Glitzer.

Schausteller sorgten mit Fahrgeschäften und Ständen für zusätzliche Unterhaltung, während das Team von Radio Arabella unter der Moderation von Simon Jägersberger durch das sechsstündige Bühnenprogramm führte.

Am Olympiapark-Glücksrad konnten tolle Preise gewonnen werden, und sogar das Maskottchen des Sea Life, „Sharky“, ließ sich blicken. Das Lottomobil und die AOK boten Mitmachangebote und schöne Giveaways, während am Stand von Das Handwerk Geschicklichkeit und eine ruhige Hand beim Ringerlwerfen und Baumstammnageln gefragt waren. Für die kleinen Besucher ab drei Jahren bot DM den interaktiven Workshop „Polli und das Klima“ an, unterstützt von Maskottchen „Sau Bär“.

Nicht zuletzt bot ein sieben Meter hoher Kletterturm und der Hindernisparcours, Spiel, Sport und gute Laune für die ganze Familie.