31. IMOT in München mit Komplettpaket für Zweiradsaison 2024

Vom 16. bis 18. Februar 2024 öffnet die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung ihre Tore zum 31. Mal für alle Zweiradfans und die, die es werden wollen. In den Hallen C5 und C6 des Messegeländes in München-Riem warten exklusive und spannende Neuheiten der Motorradhersteller, ein breites Angebot an Ausstellern für Bekleidung, Zubehör und Reisen sowie ein attraktives Rahmenprogramm. Mit dem Kombiticket kann man nicht nur die IMOT, sondern auch die parallel laufende Reise- und Freizeitmesse f.re.e sowie die Münchner Auto Tage besuchen. Karten gibt es online unter www.imot.de/tickets.

Für viele Motorradfahrer im süddeutschen Raum und dem angrenzenden Ausland ist die IMOT aus dem Motorradkalender nicht wegzudenken. Ganz nach dem Credo „Auf der IMOT ist für alle Zweiradfans etwas dabei“ setzt das Orgateam auch bei der 31. Auflage der Messe in diesem Jahr wieder auf die bewährte Mischung an Ausstellern: Vor Ort sind fast alle wichtigen Motorradmarken, die auch wieder mit einigen Deutschlandpremieren ihrer Modelle aufwarten können. Zudem sind auch zahlreiche Anbieter von Bekleidung, Tuningteilen und Zubehör aller Art mit von der Partie. Last, but not least locken die vielen Aussteller von Zweiradreisen all jene Bike-Fans auf die Messe, die mit ihrem Motorrad die Welt erkunden wollen.

„Alle Besucher der IMOT profitieren dieses Jahr vom erweiterten Angebot durch gleich zwei parallel laufende Messen, die alle mit dem gleichen Ticket besichtigt werden können“, erklärt IMOT-Geschäftsführerin Petra Zahradka. „In den benachbarten Hallen läuft zum einen die f.re.e, Bayerns größte Freizeit- und Reisemesse. Zum anderen sind nun auch die Münchner Auto Tage als größte Automobil-Verkaufsmesse Süddeutschlands Teil unserer Event-Kooperation. Das Messegelände in Riem wird damit als Ausflugsziel für die ganze Familie noch attraktiver!“

Wer die IMOT besuchen möchte, sollte zuvor einen kurzen Abstecher ins Internet machen. Ganz gleich, ob mit Handy oder Desktop-PC: Mit wenigen Klicks kommt man auf www.imot.de/tickets zum digitalen Ticket für die Messe, das kurz danach als E-Mail vorliegt. Von dort kann es direkt auf dem Smartphone oder ausgedruckt für den Eintritt genutzt werden. Karten gibt es für 15 Euro (Erwachsene) oder 12 Euro (ermäßigt, mit Nachweis). Günstigere Tickets gibt es im Nachmittagstarif ab 15 Uhr sowie für Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren. Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt. Das Ticket gilt für einen einmaligen Besuch im Messezeitraum und beinhaltet außerdem den kostenlosen Eintritt für die parallel laufende Messe f.re.e und die Münchner Auto Tage. Mehr Informationen auf www.imot.de.