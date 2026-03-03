35 Jahre Bayern-Park: Der beliebte Familienfreizeitpark feiert Jubiläum

Saisonstart 2026 mit großem Jubiläumsfest, neuer Erlebnisbühne und vielfältigem Veranstaltungsprogramm

Am 28. März 2026 startet der Bayern-Park in eine besondere Jubiläumssaison: Zum 35. Geburtstag erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm, dessen Höhepunkt die große Geburtstagsfeier am 1. August mit verlängerten Öffnungszeiten bis spät in den Abend ist. Die neue Showarena mit Tribüne für 500 Gäste erweitert das Veranstaltungsangebot und bringt bekannte Künstler direkt zu den Familien. Mit dieser Kombination aus Tradition, frischen Attraktionen und neuen gemeinsamen Erlebnissen setzt der Park 2026 auf eine unvergessliche Saison für Groß und Klein.

Die Wurzeln des heutigen Parks reichen zurück bis ins Jahr 1985, als er als „Vilstaler Wildpark“ gegründet wurde. Mit der Einweihung und Umbenennung zum Bayern-Park im Jahr 1991 begann die Entwicklung hin zu einem modernen Freizeitpark. In den folgenden Jahrzehnten prägten vor allem die kontinuierliche Erweiterung des Geländes, spektakuläre Attraktionen wie der Launch Coaster Freischütz, der Freifallturm Voltrum sowie zuletzt die Familienachterbahn FirleFranz und der neue, großzügig gestaltete Eingangsbereich das Erscheinungsbild. Unter der Leitung von Geschäftsführerin Silke Holzner entwickelte sich der Park zu einem der beliebtesten Freizeitparks Deutschlands – mit heute rund 80 Attraktionen und jährlich 450.000 Besuchern. „35 Jahre Bayern-Park stehen für unzählige Abenteuer, Spaß und unvergessliche Momente für unsere Gäste. Unser Ziel ist es, Familien gemeinsame Erlebnisse zu bieten – und dieses Jubiläum feiern wir entsprechend gemeinsam mit unseren Gästen auf unsere besondere Art“, betont Silke Holzner.

Höhepunkt des Jahres: Große Jubiläumsfeier am 1. August

Das Jubiläum wird am Samstag, 1. August 2026, mit einem großen Sommerfest gefeiert. Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das mit mitreißenden Musikacts, Livebands und zahlreichen Mitmachstationen für Kinder und Erwachsene spannende Unterhaltung verspricht. Dank verlängerter Öffnungszeiten bis in die späten Abendstunden können die Gäste den Park an diesem besonderen Tag noch intensiver erleben. Darüber hinaus warten weitere Überraschungen und besondere Programmpunkte, die nach und nach enthüllt werden. Das Fest soll sowohl langjährige Fans als auch neue Besucher begeistern und den Sommerabend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Neue Showarena: Bühne für vielfältige Unterhaltung

Die neue Showarena im Bayern-Park eröffnet direkt zum Saisonstart am 28. März 2026 und bietet Platz für rund 500 Besucher. Sie ergänzt die kleinere Showbühne am Haupteingang und ermöglicht ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie, von Comedy über Artistik bis hin zu Musik. Besonders während der bayerischen Ferien wird die Arena zum Herzstück lebendiger Unterhaltung.

Zu den ersten angekündigten Künstlern gehören Shorty – der Leuchtturm des Nordens, der mit Humor und Akrobatik begeistert, Julian Böhme, ein echter Allrounder mit Comedy, Artistik und Zauberei sowie Tobi van Deisner, der als Ballon-Entertainer faszinierende Figuren aus Luft und Latex gestaltet. Sie geben einen Vorgeschmack auf die abwechslungsreiche Unterhaltung, die künftig in der neuen Arena geboten wird.

Ausgewählte Events 2026 im Bayern-Park

Neben dem großen Jubiläum dürfen sich die Gäste auf ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm freuen, das das ganze Jahr über für unvergessliche Erlebnisse sorgt.

28. März – 12. April 2026: Ostern Zum Saisonstart lädt der Bayern-Park alle kleinen Detektive zur großen Osterschnitzeljagd ein. Hinweise sammeln, das Lösungswort finden und Gewinnchance sichern – das Abenteuer führt dabei durch den gesamten Park. Abgerundet wird das Osterprogramm von Karfreitag bis Ostermontag mit Eierlauf und Bastelstand. Am Ostersonntag und Ostermontag versteckt der Osterhase Nester, die gegen eine Überraschung eingetauscht werden können.

18. – 19. April 2026: Freier Eintritt für Wintergeburtstagskinder Kinder, die in der Off-Season, vom 1. November bis 27. März, Geburtstag hatten, erhalten an diesen beiden Tagen freien Eintritt. Einfach den Ausweis an der Kasse vorzeigen und schon kann der Spaß beginnen.

8. – 9. August 2026: 22. Sternenkrieger- und Fantasy-Treffen

Das mittlerweile 22. Treffen entführt Jung und Alt in die Welt von Science-Fiction und Fantasy. Kostüme, Lichtschwertershow, Parade und eine einzigartige Atmosphäre machen das Event zu einem Highlight für Fans und Neugierige aus ganz Deutschland gleichermaßen.

15. – 16. & 19. – 20. September 2026: Freier Eintritt für Schulanfänger Zum Schuljahresbeginn sind alle Erstklässler herzlich willkommen. An diesen Tagen erhalten sie freien Eintritt und ein kleines Willkommensgeschenk. Altersnachweis an der Kasse vorzeigen genügt.

Ab 9. Oktober 2026: Weiß-Blaue Albtraumnächte und Familien-Gruselgaudi An Halloween verwandelt sich der Bayern-Park in ein schauriges Erlebnis für alle Mutigen: Vom 9. bis einschließlich 31. Oktober laden abends die Weiß-Blauen Albtraumnächte freitags bis sonntags zu finsteren Nachtfahrten und gruseligen Begegnungen für Gäste ab 16 Jahren ein. Wer es lieber etwas familienfreundlicher mag, kommt tagsüber bei der Familien-Gruselgaudi auf seine Kosten: Ab dem 10. Oktober an Samstagen und Sonntagen sowie am 31. Oktober sorgen schaurig-lustige Gestalten und interaktive Kinderlabyrinthe für Halloween-Stimmung der besonders fröhlichen Art.

Bewährte Publikumslieblinge kehren auch 2026 zurück:

Maskottchen Franz-Xaver begrüßt täglich die Gäste herzlich am Eingang, während die Kinderdisco für ausgelassene Stimmung und jede Menge Tanzspaß sorgt. In den Pfingstferien sticht Kapitän Schwarzbart wieder in See und in den Sommerferien begeistert Zauberer Florian Otto kleine und große Zuschauer mit seiner Magie.

Jetzt Tickets sichern!

Der Bayern-Park öffnet seine Tore am 28. März 2026.

Eintrittskarten und Saisonkarten sind vor Ort sowie im Onlineshop erhältlich.

Einen Überblick über alle Events im Bayern-Park finden Sie hier.

Eintrittspreise 2026

Tageseintrittspreise

Besucher ab 140 cm Körpergröße: 39,00 €

Kinder von 100-140 cm Körpergröße: 34,00 €

Kinder unter 100 cm Körpergröße: Eintritt frei

Senioren ab 60 Jahre, Gäste mit Behinderung und Schwangere (mit Ausweis bzw. Mutterpass): 31,50 €

Saisonkarten (Gültig vom 28.03.2026 bis zum 04.10.2026)

Besucher ab 140 cm Körpergröße: 108,00 €

Kinder von 100-140 cm Körpergröße: 95,00 €

Senioren ab 60 Jahre und Gäste mit Behinderung (mit Ausweis): 88,00 €

Gruppenpreise 2026 und weitere Informationen finden sie hier Parkplätze sind kostenlos!

Weitere Informationen unter www.bayern-park.de.