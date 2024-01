38-Jähriger löst grundlos Feuermelder aus

Landsberger Straße – Die automatische Brandmeldeanlage eines Büro- und Geschäftshauses hat in der Nacht ausgelöst und somit einen Löschzug der Feuerwehr zu dem Objekt alarmiert.

An der Brandmeldezentrale angekommen stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Druckknopfmelder ausgelöst worden waren. Noch während die Trupps zur Erkundung im Gebäude unterwegs waren, liefen weitere Meldungen in der Zentrale ein. An einem der Druckknopfmelder traf dann ein Trupp auf einen 38-Jährigen, der wahllos die Glasscheiben der Melder eingeschlagen und sich dabei leichte Schnittverletzungen an der Hand zugezogen hatte.

Nach der Versorgung der Verletzungen übergab der Einsatzleiter den Mann an die hinzugezogene Polizeistreife. Sein Motiv, weshalb er den Notruf missbräuchlich ausgelöst hatte, ist nicht bekannt. Er wird sich dafür zu verantworten haben.