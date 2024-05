Die Lange Nacht der Musik im Gasteig HP8

Die Nacht ist jung – Zwölf Konzerte, vier Bühnen und eine Open-Air-Disco: Am 11. Mai präsentiert der Gasteig ein Mammutprogramm mit vielen jungen Bands und Musizierenden.

Der Gasteig HP8 ist nicht nur die südlichste, sondern mit zwölf Konzerten an einem Abend auch eine der Hauptattraktionen der Langen Nacht der Musik. „Außerdem ist die Lange Nacht bei uns dieses Jahr richtig jung“, sagt Gasteig-Chefin Stephanie Jenke. „Hier kann man die unterschiedlichsten Stilrichtungen von jungen Musikerinnen und Musikern entdecken.“



Allein sechs der zwölf Konzerte bestreiten „Stars von morgen“ – Studierende der Hochschule für Musik und Theater München, die auch im Gasteig HP8 lernen und proben. Deren Mischung ist spannend: Im Probensaal des Gasteig HP8 gibt es vor allem Jazz – aber verknüpft mit den verschiedensten Musikstilen von Electro bis Hip-Hop und Rock. Im Kleinen Saal sind die Studierenden mit ganz unterschiedlichen Instrumenten zu erleben: Von Hackbrett, Stimme und Klavier bis zu dem außergewöhnlichen koreanischen Streichinstrument Haegeum, das europaweit derzeit wohl nur von der hier auftretenden Soojeong Ko gespielt wird.



In der Halle E geht es unter dem großen Glasdach um neuen deutschen Pop aus Leipzig, Chemnitz und München. Die Leipziger Band „Kapa Tult“ wird gefeiert für ihren „Power Pop inklusive Rockausflippung“ und sorgt mit ihren Texten gleichzeitig für klare Aussagen und eine ordentliche Portion Humor. Außerdem hat „Kapa Tult“ noch einen ganz besonderen Gast auf der Bühne: Deaf-Performerin Ilknur Warnecke, selbst taub, macht Musik durch Gebärdensprache sichtbar, barrierefrei und mit allen Sinnen wahrnehmbar.

Danach füllt das Chemnitzer Duo „Tränen“ die ehemalige Industriehalle. Sängerin Gwen Dolyn und Steffen Israel, Gitarrist bei „Kraftklub“, haben ihre ganz eigene Sound-Ästhetik, getragen von einer New-Wave-Aura, Pop-Passagen, nachhallenden Vocals, 80er-Synthieflächen und dominanten Gitarrenläufen. Ihre Texte erinnern mal an „Wir sind Helden“, mal an „Hans-A-Plast“ und mal an „Ideal“.



Das große Finale in der Halle E wird dann ein Heimspiel: Die Band „Raketenumschau“ spielt Münchner Pop vom Feinsten. Ihre Farben seien orange, rot und Leder, die Temperatur heiß und die Stimmung ekstatisch, sagt die Indie-Pop-Band über sich selbst.



Im Saal X gibt es über den Abend verteilt einen bunten Genre-Mix zu hören – vom Americana-Sound der Band „Midge`s Pocket“ über den Singersongwriter Philip Bradatsch bis zum Disco-Pop der Münchner Band „Lovemen“.



Wem das noch nicht vielseitig genug ist, kann draußen auf dem Platz am Kulturkraftwerk bei der Silent Disco die Musikmischung selbst gestalten. Dort heißt es bei gutem Wetter den ganzen Abend lang: Kopfhörer auf und tanzen – und wenn ein Song nicht gefällt, umschalten auf einen anderen Kanal.