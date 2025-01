49. Deutsche Filmball – Glanz und Gloria in München

Film ab! Der 49. Deutsche Filmball versprühte wieder Glanz und Gloria in München. Das Who is Who der deutschen Filmbranche – darunter zahlreiche Stars und namhafte Vertreter aus Wirtschaft und Politik – liefen am Abend über den roten Teppich, posierten im Blitzlichtgewitter der Presse und feierten gemeinsam im Hotel Bayerischer Hof das gesellschaftliche Großereignis, das seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Veranstaltungen der deutschen Filmindustrie gehört. Unter den über 1000 Gästen:

Dr. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien

Björn Böhning, Präsident der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft SPIO

sowie die NEW STARS @ DEUTSCHER FILMBALL 2025 Julius Gause, Maja Bons, Merle Grimme die NEW STARS @ DEUTSCHER FILMBALL 2025 Jury Björn Böhning, Oliver Fock, Torsten Koch, Georg Seitz, Vincent de La Tour, Anne Leppin sowie Jella Haase und Mariella Ahrens, Verena Altenberger, Dorothee Bär, Oliver Berben, Quirin Berg, Christian Berkel, Moritz Bleibtreu, Arne-Carlos Böttcher, Dr. Alice Brauner, Maximilian Brückner, Gloria-Sophie Burkandt, Bernhard zu Castell, Roger Crotti, David Dietl, Nina Eichinger, Gizem Emre, Golo Euler, Ruby O. Fee, Tim Fehlbaum, Veronica Ferres, Florian David Fitz, Florian Gallenberger, Tom Gerhardt, Uschi Glas, Jeanne Goursaud, Max von der Groeben, Christoph Maria Herbst, Hannah Herzsprung, Luise Heyer, Ferdinand Hofer, Nuhong Hong, Mitsou Jung, Oliver Kalkofe, Rick Kavanian, Aron Lehmann, Vincent zur Linden, Heike Makatsch, Adnan Maral, Carsten Maschmeyer, Nova Meierhenrich, Sunnyi Melles, Antoine Monot, Tobias Moretti, Friedrich Mücke, Jannis Niewöhner, Götz Otto, Christiane Paul, Tom Payne, Trystan Pütter, Alicia von Rittberg, Palina Roijnski, Andrea Sawatzki, Jessica Schwarz, Matthias Schweighöfer, Riccardo Simonetti, Stefanie Stahl, Aylin Tezel, Rosalie Thomass, Luna Wedler, David Wnendt, Max Wiedemann, Sönke Wortmann, Johannes Zirner, u.v.m.