50 Jahre U-Bahn München: MVG schickt Jubiläumszüge im Retro-Look auf die Strecke

Der „Jubiläumszug“ schlägt zum 50-jährigen Bestehen der Münchner U-Bahn den optischen Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Fahrzeug der neuesten Generation ist an einem Fahrzeugkopf im Look eines A-Wagens gestaltet. Diese legendären A-Wagen, die teilweise noch heute im Einsatz sind, markierten 1971 den Aufbruch in eine neue Ära des Nahverkehrs in der bayerischen Landeshauptstadt.

Ab sofort werden zwei U-Bahn-Züge im Jubiläumslook im U-Bahn-Netz unterwegs sein. Die C2 Züge sind an jeweils einem Fahrzeugkopf im Retro-Look gestaltet und damit ein echter Hingucker in der Flotte der MVG. Sie kommen in den kommenden Monaten auf den Linien U1, U2, U3 und U6 zum Einsatz.

Am U-Bahnhof Kiefergarten begann am 19. Oktober 1971 der Betrieb der Münchner U-Bahn. Die erste Strecke führte über die Münchner Freiheit und den Marienplatz zum Goetheplatz, umfasste 13 Bahnhöfe und war zwölf Kilometer lang. Heute erstreckt sich das Netz über 100 U-Bahnhöfe und 95 Kilometer Strecke.