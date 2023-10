50 Prozent Erstsemesterrabatt auf Campingplatz Thalkirchen

MRG bietet unkonventionelle Übergangslösung für wohnungssuchende Student*innen

Das Oktoberfest mit seiner Ausgelassenheit ist zu Ende – auch an Münchens Unis

wird bald wieder ernsthaft gearbeitet. Für tausende Student*innen beginnt in diesem

Monat ihr erstes Semester überhaupt. Doch obwohl schon am 16.10. die Vorlesungen

starten, haben viele noch keine langfristige Bleibe in der Stadt gefunden. Um die Lage

zumindest etwas zu entspannen, hat sich die Münchner Raumentwicklungsgesellschaft (MRG) ein unkonventionelles Angebot einfallen lassen: Campen an der Isar zum halben Preis.

Seit 01.07.2023 befindet sich der traditionsreiche Campingplatz Thalkirchen im Besitz der

MRG. Er liegt inmitten des Landschaftsschutzgebietes der südlichen Isarauen und ist bei

Einheimischen wie Gästen ausgesprochen beliebt. Angesichts der Wohnungsnot und vor

dem Hintergrund des milden Herbstwetters kamen Eigentümerin und Pächter spontan zu

einem Entschluss: Vom 4. bis 31. Oktober 2023 erhalten Erstsemester (mit entsprechendem Nachweis) auf dem Gelände einen Zelt- oder Wohnmobilstellplatz mit 50-prozentiger Ermäßigung auf die aktuell geltenden Preise. So übernachten sie zum Start ihres Studiums sicher, unkompliziert und budgetschonend – in idyllischer Umgebung und kommunikativer Atmosphäre.

„Mit unserem Angebot lindern wir natürlich nicht die Wohnungsnot als solche“, sagt Boris

Seyfarth, Geschäftsführer der MRG. „Aber die jungen Leute müssen während der Suche wenigstens nicht pendeln oder im teuren Hotel wohnen. Und die, die schon Wohnraum in

Aussicht haben, aber noch ein paar Tage oder Wochen auf ihr Zimmer in Wohnheim oder

WG warten müssen, freuen sich auch, wenn sie schon in der Stadt sein können.“

Die aus dem vergünstigten Angebot entstehenden Umsatzausfälle erstattet die MRG ihrem

Pächter über den Pachtzins. Das Angebot gilt ausschließlich für Erstsemester-Student*innen und ist zeitlich auf den Oktober begrenzt. Traditionell schließt der Campingplatz Thalkirchen am 1. November seine Pforten und öffnet erst wieder im Mai des nächsten Jahres. Über eine ausnahmsweise Verlängerung der Öffnungszeit habe man zwar nachgedacht, erklärt Boris Seyfarth, sie sei aber wegen der fehlenden Infrastruktur für kühle Tage leider nicht umsetzbar. Anfang November müssen also auch die größten Camping-Fans in feste Gebäude umsiedeln, bis dahin können sie die Einrichtung aber als attraktives Basislager nutzen.

Der Thalkirchner Campingplatz nahe der Floßlände hat eine 70-jährige Geschichte: 1953

eröffnet, beherbergt er jedes Jahr zahlreiche Gäste aus nah und fern. In Kürze wird er von

der MRG umfassend saniert: Eingangsgebäude und Restaurant werden neu errichtet, die

sanitären Anlagen auf einen zeitgemäßen Stand gebracht und die Stellplatzverteilung an

moderne Bedürfnisse angepasst. Während der „Winterruhe“ sollen die ersten Arbeiten

beginnen. Bereits Ende 2025 könnte der Platz dann rundherum in neuem Glanz erstrahlen.