7. Outdoorsportfestival am 24. September im Olympiapark

Von Crossminton bis Pickleball! – Entdecke beim 7. Outdoorsportfestival Deinen Sport

Ob Bouldern oder Bogenschießen, ob American Football oder Paragliden, ob Dirtbike oder Dance Battles – ob exotisch anmutende Disziplinen wie Crossminton oder ganz neu im Programm Pickleball, ein Mix aus Tennis, Tischtennis und Badminton. Das 7. Outdoorsportfestival bietet den Münchnerinnen und Münchnern am Sonntag, 24. September, mit knapp 50 Sport-Angeboten an sechs Locations wieder das abwechslungsreichste Aktivprogramm des Jahres. Von 10 bis 18 Uhr können sich die Besucher:innen an den Ständen von Vereinen, Verbänden und Institutionen über die jeweiligen Sportarten informieren und sie natürlich auch im Selbstversuch ausprobieren.

Herzstück des Festivals ist der zentrale Hans-Jochen-Vogel-Platz, dort im Programm unter anderem Klassiker wie Handball oder Tischtennis, ewig junge Trendsportarten wie BMX und Skateboard, aber auch Historische Kampfkunst und Rollstuhl-Korbball und der M-net Eiskletterturm. Actionreich geht es auf dem Dach der Kleinen Olympiahalle zu, mit American Football und Flag Football. Auf den Höhen des Olympiabergs darf man guten Gewissens in die Luft gehen, beim Gleitschirmfliegen etwa oder im Hochseilgarten.

Sportbürgermeisterin Verana Dietl: „Action- und Outdoorsport hat in München seinen festen Platz. Ich freue mich sehr, dass erneut so viele Vereine und Institutionen aus München und dem Umland das Outdoorsportfestival mitgestalten und sich präsentieren können. Auf die Münchner:innen wartet ein außerordentlich vielseitiges Sportangebot bei freiem Eintritt, das entdeckt und ausprobiert werden will.“

Sportreferent Florian Kraus: „Die Förderung des aktiven Freizeit- und Breitensports ist mir ein wichtiges Anliegen. Mit unserer Sportfestivalserie zeigen wir, was die Stadt in diesem Bereich alles zu bieten hat. Das Sporttreiben, egal in welchem Format, ist wichtig für die körperliche und seelische Gesundheit. Mit dem kostenlosen Outdoorsportfestival zeigen die Sportvereine die ganze Vielfalt ihres Angebots – denn es muss nicht immer nur Fußball sein.“

Nah am Wasser gebaut ist man rund um die Theatronbühne, beim Drachenbootfahren, Kanu-Polo oder Stand-Up-Paddeln. Nebenan auf dem Rasen der grünen Halbinsel stehen unter anderem Golf und Rugby zur Auswahl. Und hoch über dem Olympiastadion dürfen Interessierte bei einer Schnupper-Zeltdach-Tour den Park aus der Vogelperspektive erleben. Wem nach zusätzlichem Adrenalinkick ist, darf auf dem 200 Meter langen M-net Flying Fox in 40 Metern Höhe über den Stadionrasen flitzen. Die Plätze für die Zeltdach-Tour und den M-net Flying Fox im Olympiastadion wurden wie im letzten Jahr verlost. Für den M-net Flying Fox werden am 24. September aber auch noch einige Slots vor Ort an die Besucher:innen vergeben. „Als regionaler Internetanbieter setzen wir uns auf vielfältige Weise für die Menschen in der Region ein und unterstützen schon seit vielen Jahren das Outdoorsportfestival. Mit unserem Flying Fox wollen wir den Besucherinnen und Besuchern dabei ein besonderes Erlebnis bieten, das Spaß macht und in Erinnerung bleibt“, sagt Nelson Killius, Sprecher der M-net Geschäftsführung.

„Das Outdoorsportfestival passt zu hundert Prozent in den Olympiapark – es bringt Menschen zusammen und präsentiert die große Vielfalt des Sports. Wir sind glücklich, zusammen mit dem Referat für Bildung und Sport hier den Münchnerinnen und Münchnern ein reichhaltiges Angebot machen zu können, bei dem der Olympiapark einmal mehr mit seinen vielen Möglichkeiten glänzen kann“, freut sich Olympiapark-Chefin Marion Schöne auf den Event.

Ein solches Programm braucht natürlich Begleitung und Moderation und die übernimmt auch heuer wieder fachkundig und unterhaltsam Uli Florl von Radio Arabella.

Weitere Informationen unter: http://www.outdoorsportfestival.de/