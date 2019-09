70-jähriger unter Tram eingeklemmt

Am Donnerstagvormittag kam es in der Barer Straße zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Dabei geriet ein 70-jähriger Mann unter die Tram und wurde eingeklemmt. Bei dem Unfall zog der Rentner schwere Verletzungen am Bein und Kopf zu. Er konnte nur mit schwerem Gerät der Feuerwehr befreit werden.

Die alarmierten Einsatzkräfte hoben mit Hebekissen den Zug an und befreiten den Mann. Schon während der technischen Rettung am Unfallort versorgte der Notarzt den Schwerverletzten. Im Anschluss wurde der Patient mit dem Notarztwagen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Die Straßenbahnlinie war während des Einsatzes gesperrt.