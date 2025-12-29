950 Millionen Musik-Streams an Heiligabend – wieder neuer Rekord!

Traditionell laufen an Heiligabend sämtliche Streaming-Plattformen heiß. Das war auch dieses Mal nicht anders: Wie die repräsentativen Daten von GfK Entertainment zeigen, wurden über 950 Millionen Musik-Streams am 24. Dezember abgerufen. Das sind noch einmal 23 Millionen mehr als im Vorjahr und ein neuer Rekord für Deutschland. Mit 6,78 Millionen Streams übertraf „All I Want For Christmas Is You” sogar sein Vorjahresergebnis von 6,57 Millionen. „Last Christmas“ hingegen wurde 6,47 Millionen Mal abgerufen (2024: 6,54 Millionen Mal).

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts der Woche 52 bleiben Wham! allerdings auf Platz 1 – gefolgt von Mariah Carey und Brenda Lee („Rockin‘ Around The Christmas Tree“). Der kurz vor Weihnachten verstorbene Chris Rea verbessert sich mit „Driving Home For Christmas“ von 14 auf sechs.

Insgesamt besteht die Top 100 – wie im Vorjahr – aus 90 Weihnachtstiteln; darunter auch die Top-Neueinsteiger „The Twelve Days Of Christmas“ (Perry Como, 69) und „Jeden Tag Weihnachten“ (Wincent Weiss, 70).

Die Offiziellen Deutschen Album-Charts werden angeführt von Michael Bublés „Christmas“, das zum insgesamt sechsten Mal an der Spitze steht. 40 weitere Weihnachtsalben wie z. B. „Merry Christmas“ (Mariah Carey, drei) oder „Everyday Is Christmas“ (Sia, vier) sorgen hier für die richtige Stimmung. Dazwischen schiebt sich mit ZAH1DE („Pretty Privilege“) die höchste Neueinsteigerin.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.