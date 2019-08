Ab Theresienhöhe: K2 Blade Night fährt am 19. August die Strecke West

Am Montag, 19. August, lädt die Umweltorganisation Green City e.V. wieder zur K2 Blade Night – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr auf der Theresienhöhe mit einem bunten Rahmenprogramm, Musik, Skateverleih, Skatekursen und vielem mehr. Von dort startet um 21:00 Uhr der Skaterzug. Als eine von fünf ausgesuchten Strecken steht die Strecke West an. Auf autofreien Straßen starten die TeilnehmerInnen von der Theresienhöhe aus über die Hackerbrücke und die Dachauer Straße in Richtung Moosach. Nach einer Schleife über Pelkovenstraße und Hanauer Straße geht es dann auf dem gleichen Weg wieder zurück in Richtung Ausgangspunkt. Wer regelmäßig mitskatet, ist herzlich eingeladen, sich als StraßenordnerIn im Zug oder zu Fuß zu engagieren. Mehr Infos dazu gibt es hier https://www.k2bladenight.de/blade-guards. Ob das Wetter am Montag einen Start zulässt, erfahren Interessierte am selben Tag ab 14:00 Uhr auf www.k2bladenight.de.

Termin: 19. August bei gutem Wetter, 19:00 bis 23:00 Uhr (Programm ab 19:00 Uhr, Start der Fahrt um 21:00 Uhr, Ende gegen 23:00 Uhr)

Veranstalter: Green City e.V.

Ort: Platz vor dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums, Theresienhöhe, 80339 München