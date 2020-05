Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) informiert die Münchner Bürgerinnen und Bürger, dass sich die Leerung einiger Mülltonnen aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, in dieser Woche verschiebt. Tonnen, die am Donnerstag abgeholt worden wären, werden am Freitag, 22. Mai, geleert. Die Abholung von Freitag verschiebt sich auf den Samstag, 23. Mai.

Weitere Infos unter www.awm-muenchen.de/abfuhrkalender.